Alemanha supera tempestade e desembarca nos EUA para a Copa

A seleção da Alemanha superou os primeiros imprevistos climáticos do inverno europeu e desembarcou na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no meio da tarde desta terça-feira (2). Logo após os trâmites aeroportuários, a delegação seguiu diretamente para o hotel que servirá de base nos próximos dias. Os tetracampeões mundiais escolheram a maior cidade do estado de Illinois para realizar a primeira etapa da intertemporada focada na Copa do Mundo de 2026.

O início da jornada em Frankfurt contou com momentos de apreensão para a comissão técnica. Afinal, as autoridades aeroportuárias emitiram um alerta de tempestade severa, fato que acabou atrasando a decolagem da aeronave em 52 minutos. Contudo, os pilotos contornaram a situação perfeitamente ao cruzar o Oceano Atlântico. A viagem de oito horas aconteceu em um dos modelos mais modernos da companhia aérea Lufthansa, garantindo total conforto para os atletas profissionais.

Bastidores de luxo marcam a viagem transatlântica dos alemães

Os dirigentes germânicos prepararam uma estrutura de altíssimo nível para garantir o bem-estar dos convocados durante o longo deslocamento. Os passageiros desfrutaram de refeições exclusivas assinadas pelo famoso chef austríaco Johann Lafer, uma das personalidades mais prestigiadas da televisão e do mercado de livros de receitas da Europa. O cardápio refinado ofereceu aos jogadores opções de pratos principais como filé mignon, camarões grelhados e berinjela assada.

De acordo com informações publicadas pelo jornal de grande circulação “Bild”, o clima de descontração dominou o ambiente interno do avião. Os jogadores passaram a maior parte do tempo participando de animados jogos de cartas, elegendo o tradicional jogo Uno como o grande passatempo da viagem. Por isso, o desgaste do atraso inicial deu lugar a um ambiente de leveza e união entre os atletas.

Estrutura da MLS e amistoso pesado encerram os testes de Tuchel

A partir desta quarta-feira (3), o elenco alemão iniciará os trabalhos práticos de campo. A Federação Alemã fechou uma parceria para utilizar as modernas instalações esportivas do Chicago Fire, tradicional franquia da Major League Soccer (MLS). Além disso, o grupo fará o seu último amistoso preparatório no próximo sábado (6), enfrentando os donos da casa, os Estados Unidos, no gramado do icônico Soldier Field Stadium.

Na sequência do compromisso em Chicago, o elenco partirá de forma definitiva para a sua sede oficial de concentração na cidade de Winston-Salem, localizada no estado da Carolina do Norte. A Alemanha integra o Grupo E do torneio e fará sua estreia oficial no dia 14 de junho (14), às 14h (horário de Brasília), jogando contra a seleção de Curaçao. Portanto, o chaveamento inicial dos europeus contará ainda com desafios técnicos diante de Costa do Marfim e Equador.

Confira a lista oficial de convocados da Alemanha

Abaixo, você confere a relação completa dos atletas selecionados para defender as cores do país no torneio internacional. O grupo mescla a experiência de veteranos consagrados com o surgimento de jovens talentos das principais ligas do continente.

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Oliver Baumann (Hoffenheim)

(Hoffenheim) Alexander Nübel (Stuttgart) Antonio Rüdiger (Real Madrid)

(Real Madrid) Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Jonathan Tah (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) David Raum (Leipzig)

(Leipzig) Angelo Stiller (Stuttgart)

(Stuttgart) Malick Thiaw (Newcastle)

(Newcastle) Pascal Gross (Brighton)

(Brighton) Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Nathaniel Brown (Frankfurt) Jamal Musiala (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Florian Wirtz (Liverpool)

(Liverpool) Kai Havertz (Arsenal)

(Arsenal) Leroy Sané (Galatasaray)

(Galatasaray) Leon Goretzka (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Deniz Undav (Stuttgart)

(Stuttgart) Jamie Leweling (Stuttgart)

(Stuttgart) Nadiem Amiri (Mainz)

(Mainz) Nick Woltemade (Newcastle)

(Newcastle) Lennart Karl (Bayern de Munique)

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