Alemanha supera tempestade e desembarca nos EUA para a Copa

A seleção da Alemanha superou os primeiros imprevistos climáticos do inverno europeu e desembarcou na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no meio da tarde desta terça-feira (2). Logo após os trâmites aeroportuários, a delegação seguiu diretamente para o hotel que servirá de base nos próximos dias. Os tetracampeões mundiais escolheram a maior cidade do estado de Illinois para realizar a primeira etapa da intertemporada focada na Copa do Mundo de 2026.
O início da jornada em Frankfurt contou com momentos de apreensão para a comissão técnica. Afinal, as autoridades aeroportuárias emitiram um alerta de tempestade severa, fato que acabou atrasando a decolagem da aeronave em 52 minutos. Contudo, os pilotos contornaram a situação perfeitamente ao cruzar o Oceano Atlântico. A viagem de oito horas aconteceu em um dos modelos mais modernos da companhia aérea Lufthansa, garantindo total conforto para os atletas profissionais.
Bastidores de luxo marcam a viagem transatlântica dos alemães
Os dirigentes germânicos prepararam uma estrutura de altíssimo nível para garantir o bem-estar dos convocados durante o longo deslocamento. Os passageiros desfrutaram de refeições exclusivas assinadas pelo famoso chef austríaco Johann Lafer, uma das personalidades mais prestigiadas da televisão e do mercado de livros de receitas da Europa. O cardápio refinado ofereceu aos jogadores opções de pratos principais como filé mignon, camarões grelhados e berinjela assada.
De acordo com informações publicadas pelo jornal de grande circulação “Bild”, o clima de descontração dominou o ambiente interno do avião. Os jogadores passaram a maior parte do tempo participando de animados jogos de cartas, elegendo o tradicional jogo Uno como o grande passatempo da viagem. Por isso, o desgaste do atraso inicial deu lugar a um ambiente de leveza e união entre os atletas.
Estrutura da MLS e amistoso pesado encerram os testes de Tuchel
A partir desta quarta-feira (3), o elenco alemão iniciará os trabalhos práticos de campo. A Federação Alemã fechou uma parceria para utilizar as modernas instalações esportivas do Chicago Fire, tradicional franquia da Major League Soccer (MLS). Além disso, o grupo fará o seu último amistoso preparatório no próximo sábado (6), enfrentando os donos da casa, os Estados Unidos, no gramado do icônico Soldier Field Stadium.
Na sequência do compromisso em Chicago, o elenco partirá de forma definitiva para a sua sede oficial de concentração na cidade de Winston-Salem, localizada no estado da Carolina do Norte. A Alemanha integra o Grupo E do torneio e fará sua estreia oficial no dia 14 de junho (14), às 14h (horário de Brasília), jogando contra a seleção de Curaçao. Portanto, o chaveamento inicial dos europeus contará ainda com desafios técnicos diante de Costa do Marfim e Equador.
Confira a lista oficial de convocados da Alemanha
Abaixo, você confere a relação completa dos atletas selecionados para defender as cores do país no torneio internacional. O grupo mescla a experiência de veteranos consagrados com o surgimento de jovens talentos das principais ligas do continente.
- Manuel Neuer (Bayern de Munique)
- Oliver Baumann (Hoffenheim)
- Alexander Nübel (Stuttgart)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Joshua Kimmich (Bayern de Munique)
- Jonathan Tah (Bayern de Munique)
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- David Raum (Leipzig)
- Angelo Stiller (Stuttgart)
- Malick Thiaw (Newcastle)
- Pascal Gross (Brighton)
- Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)
- Nathaniel Brown (Frankfurt)
- Jamal Musiala (Bayern de Munique)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Kai Havertz (Arsenal)
- Leroy Sané (Galatasaray)
- Leon Goretzka (Bayern de Munique)
- Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
- Deniz Undav (Stuttgart)
- Jamie Leweling (Stuttgart)
- Nadiem Amiri (Mainz)
- Nick Woltemade (Newcastle)
- Lennart Karl (Bayern de Munique)
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