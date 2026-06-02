Harry Kane afirma que merece ganhar Bola de Ouro

Destaque do Bayern de Munique e esperança de gols da Inglaterra, Harry Kane foi sincero ao ser questionado se entende que, sem contar a Copa do Mundo, merece ganhar a Bola de Ouro. Ele acredita que a seleção que conquistar a Copa do Mundo pode condicionar a levar o prêmio de melhor jogador do mundo.

“Acho que sim [mereço a Bola de Ouro sem contar a Copa]. Se você olhar para os atuais favoritos à Bola de Ouro, tem o Michael [Olise], jogadores que chegaram à final da Liga dos Campeões e eu. Mas, ao mesmo tempo, não sou o tipo de pessoa que afirma merecer uma Bola de Ouro. Tento deixar que minhas atuações em campo falem por si mesmas”, respondeu o inglês ao L’Equipe, da França.

“Eu certamente estaria entre os favoritos [se a Inglaterra vencer a Copa]. Considerando os troféus que conquistei nesta temporada e o número de gols que marquei, eu estaria na disputa. Se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo, é possível imaginar que o troféu vá para um jogador inglês, embora o resultado da final da Liga dos Campeões também precise ser levado em conta”, analisou.

“Bom presságio”

O atacante, aliás, disse que a cerimônia será em Londres, o que pode tornar o prêmio ainda mais especial para ele, já que nasceu na capital inglesa.

“Talvez seja um bom presságio para mim. Ganhar na minha cidade natal seria ainda mais especial. Essa busca me impulsiona e me mantém motivado. Aliás, já posso dizer que meu objetivo na próxima temporada será superar minha própria marca de gols”, concluiu Kane.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, contra a Croácia, às 17h (de Brasília). Depois, a seleção inglesa enfrenta Gana, no dia 23, e Panamá, no dia 27.

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