Evangelos Marinakis e Kia Joorabchian formalizam proposta pela SAF do Botafogo

O processo de venda do departamento de futebol do Botafogo ganhou um novo e surpreendente capítulo político nos bastidores. O empresário grego Evangelos Marinakis e o iraniano Kia Joorabchian, conhecido no Brasil por capitanear o projeto da MSI no Corinthians no início dos anos 2000, formalizaram uma proposta oficial para adquirir o controle da instituição. O grupo enviou o documento à diretoria do clube social na última segunda-feira (1º). No mesmo dia, o presidente João Paulo Magalhães Lins compartilhou os termos da oferta com os conselheiros durante uma reunião interna.

A cúpula alvinegra interpretou o movimento, de forma imediata, como uma estratégia de John Textor para tentar retomar a influência no futebol carioca. A informação sobre o envio da proposta da dupla estrangeira surgiu originalmente por meio de uma apuração veiculada pelo “Canal do Anderson Motta”. O objetivo dos investidores envolve a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Relação comercial une John Textor e Evangelos Marinakis

Embora a proposta não cite formalmente o nome de John Textor como futuro administrador, o empresário norte-americano mantém uma forte ligação pública com Marinakis há meses. O antigo controlador do Glorioso tentou encontrar no grego um parceiro financeiro para efetuar a recompra das ações da Eagle Bidco. Apesar do fracasso das negociações na época, a proximidade entre os dois empresários continuou no cenário internacional. No mês passado, ambos assistiram juntos a uma partida em Portugal entre o Rio Ave, clube administrado pelo grego, e o Sporting.

O magnata europeu possui um portfólio pesado no futebol do continente, controlando também as ações majoritárias do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do Olympiakos, da Grécia. Em entrevista recente concedida ao canal “Gigante Glorioso”, Textor declarou que ainda se considera dono de 90% dos ativos da SAF do Botafogo. Por isso, o norte-americano assegurou publicamente que votará a favor do projeto apresentado por Marinakis e Kia Joorabchian nas próximas assembleias.

GDA Luma mantém favoritismo e Mastercom planeja nova investida no Botafogo

Apesar do peso financeiro da nova proposta, a realidade política do clube associativo não sofreu grandes alterações. A empresa GDA Luma continua despontando como a grande favorita para assumir o controle definitivo do futebol alvinegro. Os membros da diretoria realizam reuniões quase diárias com Gabriel de Alba, CEO da companhia e principal fiador do projeto oferecido aos cariocas.

Paralelamente, o fundo de investimentos Mastercom Capital projeta uma reviravolta nos bastidores para se recolocar na disputa. Após apresentar uma oferta inicial de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 165 milhões na cotação atual), os gestores sinalizaram o envio de uma nova proposta. Dessa vez, os investidores prometem cifras consideravelmente maiores acompanhadas das devidas garantias financeiras exigidas pelo conselho.

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