Com crise nos bastidores, Grêmio contrata profissional ex-Benfica para chefiar scout

O ambiente político e esportivo no Grêmio passa por um período de forte turbulência e cobranças intensas por parte dos torcedores. Com o treinador Luís Castro balançando no cargo devido aos resultados recentes, a diretoria tricolor iniciou uma verdadeira reformulação nos departamentos internos do clube. O Imortal anunciou oficialmente o desligamento de Antonio Dutra Jr. do cargo de vice-presidente de futebol na última segunda-feira (1º). Na sequência, a cúpula agiu rápido nos bastidores para reestruturar o Departamento de Análise de Mercado.

De acordo com informações da “ESPN”, a diretoria gremista encaminhou a contratação do profissional português Carlos Silva, de 35 anos. O especialista chega a Porto Alegre para assumir o posto de head scout da instituição. A notícia sobre o acerto iminente com o funcionário europeu surgiu originalmente em uma publicação do portal “GZH”. O novo contratado ocupará a vaga deixada por Hugo Ribeiro, que optou por pedir demissão após cumprir apenas três meses de serviços prestados no Rio Grande do Sul.

Especialista acumula bagagem na Europa e cumpre promessa de presidente

Carlos Silva ostenta uma carreira sólida no futebol europeu, acumulando passagens marcantes por agremiações tradicionais de Portugal como o Benfica e o Farense. Nessas instituições, o profissional exerceu funções estratégicas ligadas à observação de atletas, direção técnica e análise de desempenho quantitativo. Em sua nova jornada no futebol brasileiro, o head scout terá a responsabilidade direta de coordenar o monitoramento de jogadores nos mercados nacional e internacional. Desse modo, o analista subsidiará a tomada de decisões da diretoria de futebol antes de fechar novos investimentos.

A chegada do especialista atende diretamente a uma antiga promessa de campanha feita pelo presidente Odorico Roman aos conselheiros. O setor de inteligência gremista enfrentava instabilidade desde janeiro, quando o antigo analista Fernando Lázaro, ex-Corinthians, deixou o cargo. Posteriormente, Hugo Ribeiro assumiu o posto de forma temporária, contudo a sua rápida saída forçou o clube a buscar uma solução mais definitiva no exterior.

Histórico inspirou a escolha da diretoria do Grêmio

A escolha do Grêmio pelo nome de Carlos Silva reflete uma estratégia institucional clara baseada no modelo de negócios do futebol europeu. O Benfica figura mundialmente como uma das principais referências na capacidade de identificar jovens talentos ocultos em ligas periféricas. Além disso, o clube de Lisboa se destaca por lapidar esses atletas com alto potencial de valorização esportiva e financeira.

Por consequência, os dirigentes tricolores esperam replicar essa mentalidade administrativa no departamento de futebol gaúcho nos próximos meses. A meta principal envolve otimizar o uso do orçamento do clube para realizar contratações assertivas e, futuramente, concretizar vendas expressivas para o exterior. Portanto, a chegada do analista português representa o primeiro passo prático da gestão para tentar acalmar os torcedores e estancar a crise instalada nos bastidores da Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.