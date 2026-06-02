Adversário do Brasil na Copa, Haiti goleia Nova Zelândia em amistoso

Será que a Seleção Brasileira tem que se preocupar com a seleção do Haiti? Em amistoso, os Granadeiros, adversários do Brasil na Copa do Mundo, foram superiores do início ao fim e golearam a Nova Zelândia por 4 a 0, nesta terça-feira (2/6), na Flórida (EUA). Providence, Joseph, Pierrot e Lacroix marcaram os gols da equipe caribenha.

A partida, aliás, estava prevista para iniciar às 21h (de Brasília), porém houve um alerta de tempestade, e o jogo só começou às 21h36 (de Brasília). Nos Estados Unidos há um protocolo de segurança que impede prática esportiva a céu aberto com risco de raios.

Com a bola rolando, Haiti foi melhor em todo o jogo amistoso. Embora a Nova Zelândia tenha assustado nas bola aéreas e ter pressionado dos 15 aos 20 minutos do primeiro tempo, a seleção do Caribe é quem levou mais perigo, abriu o placar com Providence aos 11 minutos e deu muito trabalho aos marcadores adversários com o bom centroavente Casimir, que sai bastante da área para participar do jogo.

Na segunda etapa, o Haiti ampliou logo no início do segundo tempo. Joseph recebeu de Nazon no meio de dois marcadores, ganhou na velocidade de Boxall e De Vries e bateu no cantinho na saída do goleiro. Aos 16 minutos, Arcus chegou ao fundo e cruzou na cabeça de Pierrot para marcar mais um para os haitianos. No fim, a seleção caribenha confirmou a goleada. Deedson foi ao fundo e cruzou rasteiro para trás. Lacroix, livre, chutou de primeira e manda na bochecha da rede.

Grupos de Haiti e Nova Zelândia

A seleção do Haiti está no Grupo C, com Brasil, Escócia e Marrocos. Os granadeiros, aliás, vão estrear contra os escoceses, no sábado (13/6), em Boston. Do outro lado, a Nova Zelândia está no grupo G, com Bélgica, Egito e Irã. O primeiro jogo da Copa do Mundo será contra os iranianos, na segunda-feira (15/6), em Los Angeles.

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