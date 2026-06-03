Haaland na área! Noruega chega aos EUA para Copa do Mundo

A seleção da Noruega já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A delegação desembarcou na noite desta terça-feira (3/6) em Greensboro, na Carolina do Norte. Segundo a imprensa norueguesa, o voo fretado em um Boeing 757 de luxo ocorreu com tranquilidade.

A delegação seguirá para o Grandover Resort, onde ficará hospedada para a disputa da fase de grupos. Os jogadores terão descanso nesta quarta-feira e farão o primeiro treino em solo americano na quinta-feira.

Na última segunda-feira (3/6), a seleção norueguesa não sentiu a ausência de Haaland e venceu com facilidade a Suécia por 3 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Estádio Ullevaal, na capital Oslo. Com 38 gols marcados na temporada, o astro foi poupado do confronto por decisão da comissão técnica.

No Grupo I, a Noruega irá estrear contra o Iraque, no dia 16, às 19h (de Brasília), e depois enfrentará Senegal e França. Antes da estreia, a seleção fará amistoso contra o Marrocos, que está no Grupo C do Brasil, neste domingo.

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