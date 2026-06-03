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Haaland na área! Noruega chega aos EUA para Copa do Mundo

Haaland na área! Noruega chega aos EUA para Copa do Mundo
Haaland na área! Noruega chega aos EUA para Copa do Mundo -

A seleção da Noruega já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A delegação desembarcou na noite desta terça-feira (3/6) em Greensboro, na Carolina do Norte. Segundo a imprensa norueguesa, o voo fretado em um Boeing 757 de luxo ocorreu com tranquilidade.

A delegação seguirá para o Grandover Resort, onde ficará hospedada para a disputa da fase de grupos. Os jogadores terão descanso nesta quarta-feira e farão o primeiro treino em solo americano na quinta-feira.

Na última segunda-feira (3/6), a seleção norueguesa não sentiu a ausência de Haaland e venceu com facilidade a Suécia por 3 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Estádio Ullevaal, na capital Oslo. Com 38 gols marcados na temporada, o astro foi poupado do confronto por decisão da comissão técnica.

No Grupo I, a Noruega irá estrear contra o Iraque, no dia 16, às 19h (de Brasília), e depois enfrentará Senegal e França. Antes da estreia, a seleção fará amistoso contra o Marrocos, que está no Grupo C do Brasil, neste domingo.

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