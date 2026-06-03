República Democrática do Congo x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

A República Democrática do Congo enfrenta a Dinamarca nesta quarta-feira (4/6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece em Liège, na Bélgica, no estádio Maurice Dufrasne, em Liege. Os congoleses, que têm forte ligação histórica com a Bélgica por conta do passado colonial do país europeu, vêm treinando no país há alguns dias. Tudo indica que a equipe contará com um bom número de torcedores no estádio, já que há uma grande comunidade de imigrantes congoleses vivendo na Bélgica.

A República Democrática do Congo, que disputou sua única Copa do Mundo em 1974, quando ainda se chamava Zaire, está no Grupo K do Mundial. Estreia no dia 17 de junho, contra Portugal. Depois, enfrentará a Colômbia (23) e, enfim, o Uzbequistão (27).

Congoleses e o Ebola

Vale destacar que, por causa do surto de ebola no Congo, os jogadores da seleção tiveram de passar por vários testes, mesmo que a grande maioria não atue no país. A preocupação com a doença é tão grande que a Espanha estaria impedindo que o Congo realizasse o amistoso contra o Chile, previsto para ocorrer no dia 9, em Cádiz. Esta seria a última partida da seleção antes do embarque para os Estados Unidos.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir às 15h (de Brasília).

Como chega a República do Congo

O técnico Sébastien Desabre disse que usará a reta final da preparação para entrosar a equipe. Por isso, é pouco provável que promova mudanças profundas no que considera sua formação ideal. Assim, nomes como o lateral Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, e o atacante Cédric Bakambu, do Betis, são presenças praticamente certas para o duelo desta quarta-feira.

Como chega a Dinamarca

O técnico Brian Riemer colocará em campo uma seleção dinamarquesa renovada. afinal, o goleiro Kasper Schmeichel anunciou sua aposentadoria do futebol aos 39 anos. Já Vestergaard e Norgaard avisaram que encerraram suas trajetórias na seleção, embora ainda devam atuar profissionalmente por mais uma temporada.

Assim, jogadores como Hjulmand, do Sporting-POR, e Højlund, do Napoli, aparecem entre os destaques da equipe, ao lado do experiente Christian Eriksen, atualmente no Wolfsburg. A principal novidade está no ataque. Will Osula, que defende o Newcastle United, poderá fazer sua estreia pela seleção principal da Dinamarca neste amistoso.

RD Congo x Dinamarca

Amistoso Internacional

Data e horário: 3/6/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Maurice Dufrasne, Liege (BEL)

CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaka; Elia, Moutoussamy, Sadiki e Bongonda; Wissa e Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre,

DINAMARCA: Hermansen; Bah, Andersen, Hogsberg e Maehle; Eriksen, Hojbjerg e Hjulmand; Isaksen, Hojlund e Dorgu. Técnico: Brian Riemer.

Árbitro: Lothar D’Hondt (BEL)

Auxiliares: Romain Devillers e Nico Claes (BEL)

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