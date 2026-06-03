Hotel exclusivo, tecnologia e privacidade: conheça a base da Seleção Brasileira na Copa

A Seleção Brasileira já está instalada em sua base para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Durante o torneio, toda a delegação ficará hospedada no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, no estado de Nova Jersey, local escolhido pela CBF em conjunto com a Fifa para servir como centro de operações da equipe.

O hotel ficará totalmente reservado para o Brasil ao longo do Mundial. Assim, não haverá circulação de outros hóspedes ou visitantes, garantindo maior privacidade aos jogadores e à comissão técnica.

A estrutura foi um dos fatores decisivos para a escolha. Localizado dentro de um campus corporativo da empresa de telecomunicações Verizon, o The Ridge conta com 171 quartos equipados com isolamento acústico reforçado, iluminação que simula o ciclo natural do dia e ambientes projetados para reduzir estímulos visuais.

Além disso, o complexo possui 29 salas de reunião, áreas verdes ao redor e espaços voltados à recuperação física e mental dos atletas.

Tecnologia a serviço da preparação

Outro diferencial do hotel é a infraestrutura tecnológica. Afinal, o local oferece redes privadas de alta velocidade, facilitando o compartilhamento de vídeos e materiais de análise para os jogadores.

Além disso, o The Ridge também dispõe de salas multimídia destinadas ao estudo de adversários e de um anfiteatro com padrão de cinema, que será utilizado pela comissão técnica para reuniões táticas durante a competição.

Em períodos normais de funcionamento, as diárias do hotel variam entre US$ 300 e US$ 450, valores que correspondem a aproximadamente R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil.

Proximidade com o CT pesou na decisão

A escolha do hotel partiu de um pedido da CBF à Fifa. A entidade máxima do futebol avaliou opções próximas ao local de treinamentos da Seleção e apresentou alternativas que atendessem aos critérios estabelecidos pela delegação brasileira.

O The Ridge fica a cerca de 15 minutos do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, cidade que servirá de base para as atividades comandadas por Carlo Ancelotti.

Segundo a CBF, fatores como logística, segurança, conforto e privacidade tiveram peso determinante na definição da hospedagem. A entidade confirmou a escolha ainda em janeiro, após a aprovação da Fifa.

O hotel permaneceu fechado para reformas e reabriu em 2018 após um amplo projeto de revitalização liderado pela Gensler, uma das maiores empresas de arquitetura e design do mundo.

As obras modernizaram espaços como lobby, lounge, biblioteca, academia e áreas destinadas a reuniões e eventos, transformando o local em uma das principais referências da região para receber delegações esportivas e eventos corporativos.

“Estamos muito satisfeitos. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa”, afirmou Carlo Ancelotti, em vídeo da CBF

Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Aliás, a estreia acontecerá no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Por fim, encerrará sua participação na fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.