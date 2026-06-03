Retorno de João Paulo gera dúvida no Santos após temporada discreta no Bahia

O Santos contará novamente com o goleiro João Paulo para a sequência da temporada. Após passar um ano emprestado ao Bahia, o jogador retorna ao clube paulista sem uma definição sobre seu futuro. Afinal, no time baiano, ele não conseguiu conquistar seu espaço e agora volta a ficar à disposição da comissão técnica santista. A informação é do portal “ge”.

Sem oportunidades após a ascensão de Gabriel Brazão, o arqueiro acertou seu empréstimo com o Bahia no ano passado. O contrato previa gatilhos que poderiam resultar na permanência em definitivo ao fim do vínculo. No entanto, o técnico Rogério Ceni confirmou no último sábado (30) que o clube baiano não exercerá a opção de compra.

“O João veio após uma cirurgia no tornozelo, estava há muito tempo parado. Goleiro que tem história em um grande clube no futebol brasileiro. Quando o Grupo (City) trouxe, sabíamos dos riscos. No momento que ele estava se colocando em forma, teve uma lesão no treinamento. Isso atrapalhou muito. Pelo que Ronaldo apresentou antes da lesão, era natural que ele tivesse a oportunidade de voltar como titular hoje. E é muito difícil entrar no meio do jogo. Como o Grupo (City) não vai fazer a opção de comprar, decidimos não utilizar em comum acordo.”, explicou. Durante a passagem por Salvador, João Paulo participou de apenas oito partidas e sofreu 15 gols. Assim, Ronaldo venceu a disputa pela posição e assumiu a titularidade. Quando o goleiro titular sofreu uma luxação no cotovelo, a diretoria do Bahia buscou Léo Vieira, então na Chapecoense, e manteve o arqueiro como reserva. Lesão interrompeu sequência

O goleiro possui contrato com o Santos até dezembro de 2027. Entre 2020 e 2024, ele se destacou como um dos principais nomes da equipe, mas teve uma lesão no tendão de Aquiles, em abril de 2024. A contusão o afastou do restante da temporada e abriu espaço para Gabriel Brazão assumir a titularidade.

Antes de se reapresentar ao Peixe, o jogador tem realizado treinamentos físicos em um rancho no Mato Grosso do Sul. O preparador de goleiros Roger Paranhos acompanha os trabalhos do atleta durante o período de férias.

O retorno do goleiro acontece em meio às especulações envolvendo Gabriel Brazão. Afinal, o Santos enxerga o titular como um ativo importante e não descarta uma venda futura diante da situação financeira do clube. Apesar disso, nenhuma proposta oficial chegou à diretoria até o momento. Além de João Paulo e Gabriel Brazão, o elenco santista conta atualmente com Diógenes, Rodrigo Falcão e João Pedro como opções para o gol.



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