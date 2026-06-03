Na Globo, Ancelotti define jogadores da Seleção em uma palavra

Carlo Ancelotti viveu momentos de emoção durante sua participação no Domingão com Huck, exibido pela Globo no último domingo (31). Durante a entrevista, o técnico da Seleção Brasileira conversou com Luciano Huck sobre diferentes fases de sua trajetória no futebol e relembrou momentos marcantes da carreira.

Além disso, o treinador participou de uma dinâmica especial em que precisou definir alguns jogadores convocados para a Seleção Brasileira utilizando apenas uma palavra. Ao comentar sobre Neymar, Ancelotti foi direto e escolheu o termo “talento” para resumir o camisa 10.

A brincadeira também envolveu outros atletas que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ao longo da dinâmica, o treinador apresentou definições para diversos nomes do elenco convocado para o Mundial. Veja a definição de cada jogador.

Um jogador, uma palavra por Ancelotti: Alisson: segurança

Gabriel Magalhães: força

Marquinhos: inteligência

Wesley: energia

Alex Sandro: experiência

Danilo: experiência

Casemiro: sabedoria

Bruno Guimarães: tudólogo

Endrick: potência

Paquetá: qualidade

Raphinha: energia

Neymar:… pic.twitter.com/OlV0H2JZCZ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 3, 2026

A entrevista foi exibida horas antes do amistoso entre Brasil e Panamá, disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Além disso, a partida marcou o último compromisso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da viagem para os Estados Unidos, onde a equipe dará continuidade à preparação para a Copa do Mundo.

Ancelotti não aponta favoritos e vê Brasil pronto para brigar pelo hexa

A Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (2) e iniciou oficialmente sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial. Após se despedir do Brasil em clima de festa, a delegação chegou a Nova Jersey cercada por expectativa e confiança para a disputa da Copa do Mundo.

Logo na chegada ao país-sede, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista e demonstrou otimismo em relação ao desempenho da equipe. Além disso, o treinador afirmou que não enxerga uma seleção favorita ao título e destacou o equilíbrio entre os principais candidatos ao troféu.

“Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor. Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes”, disse Carlo Ancelotti logo após descer do avião.

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