Adversária do Brasil, Escócia abre mão de tradição para a Copa do Mundo 2026

A delegação da Escócia surpreendeu torcedores ao anunciar que não usará o tradicional kilt, traje típico do país que costuma acompanhar a equipe em eventos internacionais, na Copa do Mundo 2026. Segundo informou o site esportivo The Athletic nesta quarta-feira (3), os jogadores e integrantes da comissão técnica optaram por roupas de viagem convencionais durante o trajeto para o Mundial, deixando de lado um dos símbolos mais conhecidos da identidade escocesa.

Historicamente, o traje aparece em cerimônias, eventos esportivos e grandes competições internacionais. Além disso, muitos torcedores costumam utilizar a vestimenta para reforçar o orgulho nacional durante os jogos da seleção.

Por outro lado, a mudança parece ter sido motivada por questões práticas relacionadas à longa viagem até os EUA. Embora a delegação tenha abandonado o traje tradicional na chegada aos Estados Unidos, nada indica que o símbolo cultural desaparecerá durante o torneio. Pelo contrário, a expectativa é que milhares de torcedores escoceses mantenham a tradição nas arquibancadas ao longo da competição.

A Escócia disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998 e chega ao torneio cercada por grande expectativa. A equipe terá compromissos em Boston e Miami durante a fase de grupos, enquanto a Tartan Army promete transformar as cidades-sede em redutos escoceses. Inclusive, a própria Fifa já confirmou anteriormente que os torcedores poderão utilizar os tradicionais kilts nos estádios.

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