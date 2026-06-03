Apresentador da Globo vira queridinho da publicidade antes da Copa do Mundo

Faltando apenas oito dias para o início da Copa do Mundo, Fred Bruno se consolidou como um dos nomes mais requisitados do mercado publicitário. Atualmente à frente do Globo Esporte, o jornalista e apresentador fechou cinco contratos relacionados ao Mundial e ampliou sua presença entre as principais campanhas da temporada.

Além disso, Fred fará sua primeira cobertura de Copa do Mundo pela Globo. Segundo informações do site F5, os acordos foram firmados tanto em parceria com a emissora quanto exclusivamente para as redes sociais do apresentador. Entre as marcas que apostaram no influenciador estão McDonald’s, 99, Hyundai, Budweiser e Philips.

O maior contrato envolve a Philips, fabricante de televisores e eletrônicos da qual Fred se tornou embaixador. Diferentemente de outras parcerias voltadas apenas para o período do Mundial, esse vínculo seguirá após o encerramento da competição.

Durante a Copa, Fred apresentará o Globo Esporte diretamente dos Estados Unidos ao lado de Alex Escobar. Além disso, ele integrará a equipe da GE TV, projeto de entretenimento esportivo da Globo voltado à cobertura do torneio.

A emissora exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira e, além disso, transmitirá metade das partidas da fase mata-mata, incluindo a grande final, marcada para 19 de julho. Ao todo, a Globo poderá exibir até 57 jogos. Paralelamente, SporTV, GE TV, CazéTV, SBT e N Sports também transmitirão partidas do Mundial. Entre eles, a CazéTV será a única plataforma com todos os jogos da competição.

Enquanto isso, a Globo projeta arrecadar cerca de R$ 1,9 bilhão em anúncios e patrocínios durante a Copa do Mundo. Empresas como Amazon, Ambev, Itaú e Superbet já adquiriram cotas publicitárias. Além disso, a emissora segue negociando outras ações comerciais, incluindo inserções nos intervalos das partidas da Seleção Brasileira.

Fred Bruno relembra lance que custou entrevista com Cristiano Ronaldo

Recentemente, Fred Bruno protagonizou um momento curioso ao revelar um bastidor envolvendo Cristiano Ronaldo. O apresentador do ge São Paulo contou que tinha uma entrevista praticamente acertada com o astro português após uma partida decisiva do Campeonato Saudita.

No entanto, o cenário mudou nos segundos finais do confronto entre Al-Nassr e Al-Hilal. Quando a vitória do time de Cristiano parecia garantida, uma falha da defesa em uma cobrança de lateral resultou no gol de empate por 1 a 1. Com isso, o clima de comemoração deu lugar à frustração e a entrevista com o craque acabou não acontecendo.