Estudo divulga lista dos 50 jogadores mais valiosos do mundo com seis brasileiros

O CIES Football Observatory divulgou um levantamento com os jogadores mais valiosos do futebol mundial e colocou Lamine Yamal, do Barcelona, no topo da lista. Entre os seis brasileiros presentes no top 50, Rayan, atacante do Bournemouth e da Seleção Brasileira, ocupa a 32ª posição. Assim, o estudo estima seu valor de mercado em 100 milhões de euros, cerca de R$ 583 milhões.

O jogador ganhou destaque recentemente ao defender a Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá, disputado no último domingo (31), no Maracanã. Nesse sentido, em apenas seis meses, o atacante deixou boa impressão e ajudou a equipe inglesa a garantir a vaga inédita na próxima edição da Liga Europa.

Dessa forma, outros brasileiros aparecem entre os 50 jogadores mais valiosos do mundo. Entre eles, Estêvão, que está fora da Copa, figura na 18ª colocação, João Pedro ocupa o 23º lugar e Endrick aparece em 35º.

Além disso, a lista ainda conta com Igor Thiago, em 44º lugar, e Vini Jr, na 50ª posição. Afinal, o atacante do Real Madrid provavelmente teve sua avaliação reduzida pelo fato de estar no último ano de contrato com o clube espanhol.

Em outro levantamento divulgado nesta semana, a plataforma TransferRoom classificou a Seleção Brasileira como a sexta mais valiosa da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti, portanto, alcançou uma avaliação de 941 milhões de euros, cerca de R$ 5,5 bilhões, ficando atrás de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal.

Confira a lista dos jogadores mais valiosos do mundo

1 – Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)

2 – Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)

3 – Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)

4 – Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)

5 – Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)

6 – Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)

7 – Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)

8 – Nico O’Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)

9 – Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)

10 – Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)

18 – Estêvão (Brasil) – € 113,4 milhões (R$ 659 milhões)

23 – João Pedro (Brasil) – € 108 milhões (R$ 627 milhões)

32- Rayan (Brasil) – € 100,3 milhões (R$ 583 milhões)

35- Endrick (Brasil) – € 95,5 milhões (R$ 555 milhões)

44 – Igor Thiago (Brasil) – € 85,6 milhões (R$ 497 milhões)

50 – Vini Jr (Brasil) – € 83,8 milhões (R$ 487 milhões)





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