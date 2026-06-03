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Irã fará último amistoso antes da Copa do Mundo com portões fechados

Irã fará último amistoso antes da Copa do Mundo com portões fechados
Irã fará último amistoso antes da Copa do Mundo com portões fechados -

A Federação Iraniana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (3), que a seleção do Irã disputará seu último amistoso antes da Copa do Mundo 2026 sem a presença de público e imprensa. Assim, a equipe enfrentará Mali nesta quinta-feira (4), em Antalya, na Turquia, onde realiza a etapa final de preparação para o torneio.

“Considerando a importância do amistoso da seleção iraniana de futebol contra o Mali, e em consonância com os objetivos táticos do técnico da seleção iraniana, a partida contra o Mali será realizada com portões fechados e sem a presença da imprensa”, informou a FFIRI, em comunicado.

Dessa forma, o confronto marcará o quarto amistoso dos iranianos antes do Mundial. Sob o comando do técnico Amir Ghalenoei, a seleção perdeu para a Nigéria por 2 a 1. Contudo, reagiu nos compromissos seguintes e venceu Gâmbia por 3 a 1 e Costa Rica por 5 a 0.

A preparação para a Copa ocorre em meio às incertezas provocadas pelo conflito no Oriente Médio. Desde o início da guerra, no fim de fevereiro, após os ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica, a participação iraniana no torneio passou a enfrentar questionamentos e dificuldades logísticas.

Ainda sem vistos para a viagem

Até o momento, a delegação não recebeu os vistos necessários para entrar no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo assim, a seleção mantém o planejamento de embarcar para o México no próximo sábado (6). Durante a Copa do Mundo, o Irã utilizará a cidade de Tijuana como base, embora dispute seus três jogos da fase de grupos em território norte-americano.

Por fim, o Irã disputará sua sétima Copa do Mundo e tentará alcançar pela primeira vez a fase mata-mata da competição. Em seis participações anteriores, a seleção conquistou apenas três vitórias em 18 partidas. Os iranianos integram o Grupo G ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

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