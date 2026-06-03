Irã fará último amistoso antes da Copa do Mundo com portões fechados

A Federação Iraniana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (3), que a seleção do Irã disputará seu último amistoso antes da Copa do Mundo 2026 sem a presença de público e imprensa. Assim, a equipe enfrentará Mali nesta quinta-feira (4), em Antalya, na Turquia, onde realiza a etapa final de preparação para o torneio.

“Considerando a importância do amistoso da seleção iraniana de futebol contra o Mali, e em consonância com os objetivos táticos do técnico da seleção iraniana, a partida contra o Mali será realizada com portões fechados e sem a presença da imprensa”, informou a FFIRI, em comunicado.

Dessa forma, o confronto marcará o quarto amistoso dos iranianos antes do Mundial. Sob o comando do técnico Amir Ghalenoei, a seleção perdeu para a Nigéria por 2 a 1. Contudo, reagiu nos compromissos seguintes e venceu Gâmbia por 3 a 1 e Costa Rica por 5 a 0.

A preparação para a Copa ocorre em meio às incertezas provocadas pelo conflito no Oriente Médio. Desde o início da guerra, no fim de fevereiro, após os ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica, a participação iraniana no torneio passou a enfrentar questionamentos e dificuldades logísticas.

Ainda sem vistos para a viagem

Até o momento, a delegação não recebeu os vistos necessários para entrar no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo assim, a seleção mantém o planejamento de embarcar para o México no próximo sábado (6). Durante a Copa do Mundo, o Irã utilizará a cidade de Tijuana como base, embora dispute seus três jogos da fase de grupos em território norte-americano.

Por fim, o Irã disputará sua sétima Copa do Mundo e tentará alcançar pela primeira vez a fase mata-mata da competição. Em seis participações anteriores, a seleção conquistou apenas três vitórias em 18 partidas. Os iranianos integram o Grupo G ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.