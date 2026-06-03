Jet lag: o adversário invisível que pode afetar jogadores na Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 promete apresentar desafios inéditos para as seleções, não apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Além da disputa esportiva, jogadores e comissões técnicas precisarão administrar os efeitos do jet lag, fenômeno provocado pela rápida mudança de fusos horários. Como o torneio acontecerá simultaneamente em três países — Estados Unidos, Canadá e México —, especialistas apontam que os deslocamentos frequentes podem interferir diretamente no rendimento dos atletas.

O jet lag surge quando o relógio biológico não consegue se adaptar imediatamente ao novo horário após viagens de longa distância. Como consequência, os jogadores podem enfrentar alterações no sono, fadiga, dificuldade de concentração e redução da capacidade física. Em competições de alto nível, nas quais detalhes costumam definir resultados, qualquer prejuízo na recuperação entre partidas pode representar uma desvantagem significativa.

Além disso, pesquisadores que estudam os impactos ambientais da Copa de 2026 destacam que muitas seleções chegarão ao torneio após cruzar diversos fusos horários. Atletas que atuam em ligas europeias, por exemplo, precisarão viajar para a América do Norte poucos dias antes do início da competição. Segundo os especialistas, essa mudança pode provocar um desalinhamento temporário dos processos fisiológicos e psicológicos do organismo, afetando humor, sono e desempenho esportivo.

Saiba os impactos no corpo humano

Durante a competição, os efeitos mais severos do jet lag tendem a diminuir porque as cidades-sede estão distribuídas em uma faixa menor de fusos. Ainda assim, as equipes deverão lidar com a chamada fadiga de viagem, caracterizada por cansaço, desorientação e dores de cabeça. Por isso, diversas seleções já estudam estratégias para minimizar os impactos dos deslocamentos, incluindo adaptações antecipadas de horário, planejamento rigoroso de sono e protocolos específicos de recuperação física.

Enquanto torcedores acompanham as disputas em campo, treinadores e departamentos médicos terão uma missão paralela: manter os atletas em condições ideais ao longo de um torneio que será o maior da história da Copa do Mundo. Dessa forma, a gestão do descanso e da adaptação ao fuso horário poderá se tornar um fator tão importante quanto a preparação tática na busca pelo título mundial.

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