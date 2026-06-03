Impasse por ingresso gera atrito na França às vésperas da Copa

A França vive um atrito às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Afinal, os jogadores se reuniram com o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, nesta última terça-feira (2), em Clairefontaine, para debater sobre cortesias de ingressos para familiares e acompanhantes durante o Mundial. Contudo, ainda não houve um acordo, de acordo com o jornal francês L’Equipe.

O presidente da federação sugeriu apenas duas cortesias para cada jogador, além da possibilidade de cada um comprar mais seis entradas, totalizando oito ingressos. O número, no entanto, foi considerado baixo e gerou um desconforto do grupo com a federação. Dessa forma, as partes seguem conversando em busca de um acordo, que ainda parece distante.

Além disso, houve também uma conversa em relação à premiação. Pelo menos nessa parte, o encontro foi considerado positivo. Em março, a federação pediu aos jogadores que aceitassem uma redução de valores na Copa do Mundo. Apesar da insatisfação inicial, as partes se aproximaram de um acordo. Dessa forma, há a possibilidade de não ocorrer bônus antes das semifinais para aumentar o prêmio final. Campeã em 2018 e vice-campeã em 2022, a França chega sob forte expectativa para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, ainda possui uma ótima geração, liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, entre outros. Os Le Bleus estão no Grupo I, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal, adversário da estreia prevista para 16 de junho, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

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