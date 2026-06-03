Almada se recupera de lesão e reforça Argentina em treino de Scaloni

O técnico Lionel Scaloni recebeu mais uma notícia positiva durante o treino da Argentina realizado na noite de terça-feira (2), em Kansas City, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal “Olé”, o meia Thiago Almada se recuperou de um estiramento muscular. Ele, então, voltou a ficar à disposição da comissão técnica para a sequência da preparação para a Copa do Mundo.

Com a liberação do meia, a seleção ampliou a lista de jogadores recuperados de lesão. Antes dele, o zagueiro Cristian Romero e o atacante Julián Álvarez já haviam recebido aval do departamento médico para retornar às atividades.

Por outro lado, outros sete atletas seguem em recuperação. Contudo, os laterais-direitos Nahuel Molina e Gonzalo Montiel também deram sinais de evolução ao participarem de trabalhos com bola durante o treinamento.

Time-base para o amistoso

Além de acompanhar a recuperação dos jogadores, Scaloni aproveitou a atividade para começar a desenhar a equipe que enfrentará Honduras no próximo sábado (6), às 21h (de Brasília), no penúltimo amistoso antes da estreia no Mundial. Mesmo liberados, Cristian Romero e Julián Álvarez ainda devem ser preservados da partida.

Sob temperaturas superiores a 30°C em Kansas City, o treinador montou a espinha-dorsal. Rulli; Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allster; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez e Thiago Almada devem ir a campo.

Após o duelo, a Argentina encerrará sua preparação na próxima terça-feira (9), quando enfrentará a Islândia no último amistoso antes da Copa do Mundo. Atual campeã mundial, a seleção fará sua estreia no torneio no dia 16, às 22h (de Brasília), diante da Argélia. O Grupo J também reúne Áustria e Jordânia.

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