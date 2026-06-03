Nike lança campanha para exaltar a conexão dos brasileiros com o futebol

A Nike apresentou a campanha “Um Passarinho Me Contou”, estrelada pelo cantor João Gomes. Com isso, a marca busca destacar a relação afetiva que os brasileiros mantêm com o futebol e reforçar a importância do esporte na formação cultural do país.

Além disso, a ação integra a plataforma “Joga Solto”, iniciativa criada para valorizar características historicamente associadas ao futebol brasileiro, como criatividade, espontaneidade, alegria e ousadia. Dessa forma, a campanha amplia a mensagem que a Nike vem construindo em torno da identidade nacional dentro dos gramados.

A narrativa parte de uma situação inspirada em um momento vivido por João Gomes ao lado do filho, episódio que ganhou repercussão nas redes sociais. A partir dessa referência, a marca constrói uma homenagem à presença do futebol na vida dos brasileiros desde a infância. Veja:

A Nike lançou “Um Passarinho Me Contou”, novo filme com João Gomes sobre a relação do brasileiro com o futebol. A campanha parte de uma cena real do cantor jogando bola com o filho, que viralizou nas redes, e transforma esse momento em uma história sobre algo que todo mundo aqui… pic.twitter.com/U66qLjMvoy — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) June 2, 2026

Ao longo do filme, João Gomes transmite uma mensagem de pai para filho e, ao mesmo tempo, destaca como a paixão pelo esporte atravessa gerações. Além disso, a produção reforça que o aprendizado do futebol vai muito além dos centros de treinamento, já que também nasce nas ruas, praças, campos improvisados e demais espaços que fazem parte do cotidiano de milhares de brasileiros.

Por meio da iniciativa, a Nike também enfatiza valores ligados ao conceito “Joga Solto”, como liberdade criativa e autenticidade. Nesse sentido, a campanha direciona o olhar para o torcedor e para sua relação diária com o futebol, ampliando a comunicação desenvolvida pela marca junto à Seleção Brasileira.

Além disso, a participação de João Gomes aproxima o universo do futebol de outras manifestações culturais populares, especialmente a música. Com forte identificação com o público brasileiro, o cantor representa a conexão entre diferentes expressões culturais presentes no cotidiano do país.

Com estética inspirada no formato documental, o filme combina cenas do dia a dia com imagens relacionadas à Seleção Brasileira. Dessa maneira, a narrativa cria uma ponte entre diferentes gerações de torcedores. Paralelamente, a trilha sonora incorpora elementos da musicalidade nordestina, reforçando aspectos da identidade cultural brasileira presentes na campanha.

Nike apresenta chinelo futurista usado pela Seleção Brasileira

O acessório utilizado pelos jogadores da Seleção Brasileira durante a preparação para a Copa do Mundo chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Trata-se do Nike Mind 001, modelo com visual futurista adotado pelos atletas durante o período de concentração.

Além disso, o chinelo apareceu em vídeos divulgados pela CBF logo após a chegada da delegação à Granja Comary, em Teresópolis. Como resultado, o produto rapidamente viralizou entre fãs de futebol e de moda esportiva.

Com design moderno, o Nike Mind 001 possui formato slide, sem alças, e foi desenvolvido para proporcionar mais conforto durante o uso. Dessa forma, a Nike aposta na combinação entre tecnologia, ciência e bem-estar para atender às necessidades dos jogadores fora dos gramados.

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