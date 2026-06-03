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No cargo há 19 anos, Rubens Lopes será candidato único para sétimo mandato na Ferj

Dirigente tem apoio dos quatro grandes do Rio

No cargo há 19 anos, Rubens Lopes será candidato único para sétimo mandato na Ferj
No cargo há 19 anos, Rubens Lopes será candidato único para sétimo mandato na Ferj -

Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes será novamente candidato único. Afinal, a chapa “Pelo futuro futebol do Rio” foi registrada no último dia 28 de maio, com o apoio dos quatro grandes do futebol carioca e o total de 11 clubes da Série A. Dessa forma, ele será eleito para o sétimo mandato.

As inscrições de chapa terminaram no dia 1º de junho. Além do apoio de todos os clubes da Série A, Rubens Lopes contou com a subscrição de 12 clubes da Série A2, dez da Série B1, sete da Série B2, 14 da Série C, 41 Ligas Municipais e 23 clubes amadores da capital. As regras eleitorais previam mínimo de três filiados de cada uma das divisões ou série profissionais. Portanto, ele preencheu as normas.

Rubens Lopes, de 79 anos, é o presidente da Ferj desde 2007. Médico de formação e ex-presidente do Bangu, ele sucedeu Eduardo Viana, conhecido como Caixa D’Água, que ficou 22 anos no comando e faleceu em 2006, vítima de paradas cardíacas. Em 2022, Rubinho também concorreu como chapa única para o mandato que termina no fim deste ano.

A eleição ocorre no próximo dia 8 de junho. Portanto, Rubens Lopes deve superar o tempo de presidência de Eduardo Viana, caso permaneça no cargo até o fim de 2030. Afinal, somará 23 anos na presidência da Ferj. No término do sétimo mandato, Rubinho, como é conhecido, terá 84 anos, bem mais do que Viana, que faleceu com 67.

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