Governo do Marrocos cancela seis amistosos por causa de surto de ebola

O surto de Ebola que atinge países da África voltou a provocar impactos no calendário do futebol internacional. Nesta quarta-feira (3), a imprensa africana informou que a Federação Real Marroquina de Futebol cancelou seis amistosos programados para a Data Fifa de junho em seu território. A entidade adotou a medida como precaução sanitária diante do avanço da doença em algumas regiões do continente e do aumento das restrições relacionadas à circulação de delegações.

Entre os confrontos cancelados estão:

Tanzânia x Uganda

Comores x Ruanda

Uganda x Madagascar

Tanzânia x Ruanda

Burundi x Guiné Equatorial

Comores x Guiné Equatorial

As partidas faziam parte da programação de seleções africanas que utilizariam o Marrocos como sede neutra para a preparação de compromissos internacionais.

Além disso, o cenário de preocupação ganhou força após diversas medidas adotadas por países e organizadores esportivos em razão do surto. Nos últimos dias, a seleção da República Democrática do Congo cancelou atividades em seu território e transferiu sua preparação para a Bélgica. Inclusive, autoridades espanholas barraram um amistoso entre Congo e Chile por receio relacionado à propagação da doença.

Enquanto isso, outras partidas previstas no Marrocos seguem sob avaliação e aguardam confirmação definitiva. Os organizadores monitoram a evolução do quadro epidemiológico antes de anunciar novas decisões.

RD Congo já registrou 60 mortes

Porém, o temor em torno do Ebola não é novidade para o Marrocos. Em 2014, o país já havia solicitado o adiamento da Copa Africana de Nações por causa da epidemia que afetava parte do continente na época. Agora, mais de uma década depois, a doença volta a interferir diretamente na agenda do futebol africano.

Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) indicam que o surto atual de ebola na África, concentrado principalmente na República Democrática do Congo e em Uganda, já registra cerca de 344 casos confirmados e 60 mortes apenas na RD Congo, enquanto Uganda contabiliza ao menos 15 casos confirmados e um óbito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.