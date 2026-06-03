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Governo do Marrocos cancela seis amistosos por causa de surto de ebola

Governo do Marrocos cancela seis amistosos por causa de surto de ebola
Governo do Marrocos cancela seis amistosos por causa de surto de ebola -

O surto de Ebola que atinge países da África voltou a provocar impactos no calendário do futebol internacional. Nesta quarta-feira (3), a imprensa africana informou que a Federação Real Marroquina de Futebol cancelou seis amistosos programados para a Data Fifa de junho em seu território. A entidade adotou a medida como precaução sanitária diante do avanço da doença em algumas regiões do continente e do aumento das restrições relacionadas à circulação de delegações.

Entre os confrontos cancelados estão:

Tanzânia x Uganda
Comores x Ruanda
Uganda x Madagascar
Tanzânia x Ruanda
Burundi x Guiné Equatorial
Comores x Guiné Equatorial

As partidas faziam parte da programação de seleções africanas que utilizariam o Marrocos como sede neutra para a preparação de compromissos internacionais.

Além disso, o cenário de preocupação ganhou força após diversas medidas adotadas por países e organizadores esportivos em razão do surto. Nos últimos dias, a seleção da República Democrática do Congo cancelou atividades em seu território e transferiu sua preparação para a Bélgica. Inclusive, autoridades espanholas barraram um amistoso entre Congo e Chile por receio relacionado à propagação da doença.

Enquanto isso, outras partidas previstas no Marrocos seguem sob avaliação e aguardam confirmação definitiva. Os organizadores monitoram a evolução do quadro epidemiológico antes de anunciar novas decisões.

RD Congo já registrou 60 mortes

Porém, o temor em torno do Ebola não é novidade para o Marrocos. Em 2014, o país já havia solicitado o adiamento da Copa Africana de Nações por causa da epidemia que afetava parte do continente na época. Agora, mais de uma década depois, a doença volta a interferir diretamente na agenda do futebol africano.

Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) indicam que o surto atual de ebola na África, concentrado principalmente na República Democrática do Congo e em Uganda, já registra cerca de 344 casos confirmados e 60 mortes apenas na RD Congo, enquanto Uganda contabiliza ao menos 15 casos confirmados e um óbito.

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