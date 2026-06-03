Botafogo monitora quatro goleiros e trata posição como prioridade

O Botafogo vive uma grave crise financeira, mas sabe que precisará encontrar soluções para reforçar o time na próxima janela. Dessa forma, o Alvinegro definiu que a prioridade será buscar um novo goleiro. Afinal, Neto, Raul e Léo Linck não aproveitaram as oportunidades e sofrem com a desconfiança interna e externa.

O departamento de futebol monitora quatro nomes: Gatito Fernández, do Cerro Porteño; José Contreras, do Barcelona de Guayaquil; Anderson, da Chapecoense; e João Paulo, do Bahia. Este último, aliás, está emprestado pelo Santos e não permanecerá em Salvador a partir de junho. Portanto, poderia chegar por empréstimo.

No início do ano, o Botafogo tentou a contratação de Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, mas não conseguiu chegar a um acordo. Contudo, desta vez precisa resolver o quinto transfer ban sofrido na temporada. Aliás, esta última punição é por tempo indeterminado, de acordo com a Fifa. Portanto, não é uma situação simples.

Além de goleiro, o departamento de futebol do Botafogo monitora outras posições. Embora o goleiro seja a prioridade, o Alvinegro deve buscar reforços para todos os setores. Afinal, nomes importantes como Barboza e Danilo vão sair, e há ainda a possibilidade de outras perdas como Montoro e Arthur Cabral.

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