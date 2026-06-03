STJD acata recurso e pune Paulinho, do Palmeiras, por comemoração polêmica

O atacante Paulinho, do Palmeiras, recebeu a punição de um jogo de suspensão por causa da comemoração após marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o recurso da Procuradoria na manhã desta quarta-feira (3) e modificou a decisão da primeira instância, que havia absolvido o jogador.

Dessa forma, a Procuradoria enquadrou o atacante no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva não previstas em outros dispositivos do regulamento. O caso ganhou repercussão após o atacante fazer um gesto associado à aliança entre torcedores de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, clubes pelos quais já atuou.

Durante o julgamento, a defesa do Palmeiras argumentou que Paulinho direcionou o gesto exclusivamente à torcida alviverde em um contexto de celebração. Além disso, os representantes do clube também destacaram que outros atletas já repetiram a mesma manifestação sem sofrer qualquer tipo de punição.

Punição por unanimidade

Apesar disso, a relatora Mariana Barreiras entendeu que o sinal possui um significado amplamente conhecido no ambiente do futebol e considerou inadequada sua normalização. Nesse sentido, os demais integrantes do tribunal acompanharam o voto, e o STJD condenou o atacante por unanimidade.

“Ainda que não se reconheça, com segurança suficiente, o elemento típico de provocação ao público exigido pelo 258-A, permanece o fato de que se trata de gente objetivamente obsceno praticado em campo de jogo, durante partida de alta visibilidade”, argumentou.

Por fim, a decisão encerra a tramitação do caso na esfera nacional. Embora o Palmeiras ainda possa recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), o clube não indicou até o momento que pretende adotar essa medida. O jogador, então, desfalcará o Alviverde na primeira partida após a Copa do Mundo, marcada para o dia 22 de julho, contra o Coritiba.

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