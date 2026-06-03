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Secretário de Estado dos EUA anuncia vigilância sobre delegação iraniana na Copa

Secretário de Estado dos EUA anuncia vigilância sobre delegação iraniana na Copa
Secretário de Estado dos EUA anuncia vigilância sobre delegação iraniana na Copa -

O embate político entre Estados Unidos e Irã tem gerado reflexos no futebol às vésperas da Copa do Mundo. Afinal, na última terça-feira (2), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que o governo não vê problemas em relação aos jogadores e membros da comissão técnica iraniana, mas garantiu que acompanhará de perto a movimentação da delegação durante sua permanência no continente.

“Não temos problemas com os atletas, como já dissemos antes, ou com a comissão técnica. Mas o que não vamos permitir é que eles coloquem dentro da delegação pessoas que nós sabemos que não têm relação com os atletas e estão ligadas ao IRGC ou algo dessa natureza”, disse.

“Então, nós já iríamos acompanhar isso de muito perto, e vamos continuar acompanhando, mas, em geral, não prevejo esse problema com nenhum outro país”, completou.

As declarações ocorreram em meio às preocupações envolvendo a IRGC, a Guarda Revolucionária do Irã. A organização integra, desde janeiro deste ano, a lista de grupos terroristas da União Europeia. A força militar atua na proteção do regime iraniano contra ameaças internas e externas, participa da repressão às manifestações no país e responde diretamente ao líder supremo da República Islâmica.

Mudanças nos planos

Em razão da tensão política, a seleção iraniana alterou seus planos de preparação para a Copa do Mundo. Inicialmente, a equipe pretendia realizar parte dos treinamentos em Tucson, no estado do Arizona, mas decidiu transferir sua base para Tijuana, no México.

“Nós vamos obter o visto mexicano na terça ou quarta-feira, e então resolveremos o visto americano rapidamente”, explicou o chefe de federação iraniana Mehdi Taj em entrevista a um veículo local

Antes do Mundial, o Irã ainda disputará um amistoso contra o Mali nesta quinta-feira (4). Em seguida, a delegação viajará para a Espanha no sábado (6) e, posteriormente, seguirá para o México para concluir os preparativos para a competição.

Os iranianos integram o Grupo G da Copa do Mundo e estrearão no dia 15 diante da Nova Zelândia, em Los Angeles. Bélgica e Egito completam a chave. A seleção fará também seu segundo compromisso na cidade californiana, enquanto encerrará a fase de grupos em Seattle.

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