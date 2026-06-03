Secretário de Estado dos EUA anuncia vigilância sobre delegação iraniana na Copa

O embate político entre Estados Unidos e Irã tem gerado reflexos no futebol às vésperas da Copa do Mundo. Afinal, na última terça-feira (2), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que o governo não vê problemas em relação aos jogadores e membros da comissão técnica iraniana, mas garantiu que acompanhará de perto a movimentação da delegação durante sua permanência no continente.

“Não temos problemas com os atletas, como já dissemos antes, ou com a comissão técnica. Mas o que não vamos permitir é que eles coloquem dentro da delegação pessoas que nós sabemos que não têm relação com os atletas e estão ligadas ao IRGC ou algo dessa natureza”, disse.

“Então, nós já iríamos acompanhar isso de muito perto, e vamos continuar acompanhando, mas, em geral, não prevejo esse problema com nenhum outro país”, completou.

As declarações ocorreram em meio às preocupações envolvendo a IRGC, a Guarda Revolucionária do Irã. A organização integra, desde janeiro deste ano, a lista de grupos terroristas da União Europeia. A força militar atua na proteção do regime iraniano contra ameaças internas e externas, participa da repressão às manifestações no país e responde diretamente ao líder supremo da República Islâmica.

Mudanças nos planos

Em razão da tensão política, a seleção iraniana alterou seus planos de preparação para a Copa do Mundo. Inicialmente, a equipe pretendia realizar parte dos treinamentos em Tucson, no estado do Arizona, mas decidiu transferir sua base para Tijuana, no México.

“Nós vamos obter o visto mexicano na terça ou quarta-feira, e então resolveremos o visto americano rapidamente”, explicou o chefe de federação iraniana Mehdi Taj em entrevista a um veículo local

Antes do Mundial, o Irã ainda disputará um amistoso contra o Mali nesta quinta-feira (4). Em seguida, a delegação viajará para a Espanha no sábado (6) e, posteriormente, seguirá para o México para concluir os preparativos para a competição.

Os iranianos integram o Grupo G da Copa do Mundo e estrearão no dia 15 diante da Nova Zelândia, em Los Angeles. Bélgica e Egito completam a chave. A seleção fará também seu segundo compromisso na cidade californiana, enquanto encerrará a fase de grupos em Seattle.

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