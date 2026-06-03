RD Congo x Dinamarca, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Nesta quarta-feira (3/6), a República Democrática do Congo enfrenta a Dinamarca, às 15h (de Brasília) em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece em Liège, na Bélgica, no estádio Maurice Dufrasne, em Liege. Os congoleses, que têm forte ligação histórica com a Bélgica por conta do passado colonial do país europeu, vêm treinando no país há alguns dias. Tudo indica que a equipe contará com um bom número de torcedores no estádio, já que há uma grande comunidade de imigrantes congoleses vivendo na Bélgica.
Diante disso, a Voz do Esporte fará a cobertura da partida e começa, às 14h (de Brasília), o tradicional pré-jogo, com a Fellipo Sousa, que também será o responsável pela narração do duelo. As seleções buscam grande performance antes da Copa do Mundo.