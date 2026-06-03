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RD Congo x Dinamarca, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

RD Congo x Dinamarca, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h
RD Congo x Dinamarca, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h -

Nesta quarta-feira (3/6), a República Democrática do Congo enfrenta a Dinamarca, às 15h (de Brasília) em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo acontece em Liège, na Bélgica, no estádio Maurice Dufrasne, em Liege. Os congoleses, que têm forte ligação histórica com a Bélgica por conta do passado colonial do país europeu, vêm treinando no país há alguns dias. Tudo indica que a equipe contará com um bom número de torcedores no estádio, já que há uma grande comunidade de imigrantes congoleses vivendo na Bélgica.

Diante disso, a Voz do Esporte fará a cobertura da partida e começa, às 14h (de Brasília), o tradicional pré-jogo, com a Fellipo Sousa, que também será o responsável pela narração do duelo. As seleções buscam grande performance antes da Copa do Mundo.

Além dele, Henrique irá tecer as análises das equipes durante os 90 minutos, enquanto Will Ferreira passará todas as informações da partida, como substituições e mudanças táticas. Clique acima no link e acompanhe o amistoso.

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