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Jogada10
Rodrygo Goes e Jon Vlogs promovem festa secreta com influenciadoras em São Paulo
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Jogada10
Publicado às 12h33 de 03/06/2026
Rodrygo Goes e Jon Vlogs promovem festa secreta com influenciadoras em São Paulo -
Jogada10
Evento “arraiá” restrito reuniu convidados selecionados, contou com regras rígidas de sigilo e teve presença de modelos e criadores de conteúdo
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