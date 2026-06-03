Fluminense prioriza reforços para zaga e não descarta saídas

O Fluminense não deve medir esforços para reforçar a defesa para o segundo semestre da temporada. Dessa forma, a contratação de um zagueiro é a prioridade do departamento de futebol. O zagueiro Nino, portanto, é o principal alvo, mas a negociação com o Zenit, da Rússia, não é simples. Apesar disso, saídas também não estão descartadas, de acordo com o “ge”.

Capitão da conquista da Libertadores de 2023, Nino é o principal alvo do Fluminense. Desde a saída de Thiago Silva, o Tricolor sofreu com a irregularidade da defesa. Destaque no Mirassol, Jemmes tem oscilado e não conseguiu se entender com Freytes, que é alvo de críticas da torcida. O zagueiro argentino, aliás, está na mira de clubes europeus e pode sair. Igor Rabello é outro que também pode sair.

No início do ano, o Fluminense tentou a contratação de Nino, mas não conseguiu a liberação junto ao Zenit. Afinal, o clube russo decidiu que não iria negociar o zagueiro antes do término do Campeonato Russo, já que estava disputando o título. Com a confirmação do título, a possibilidade de negociação se reinicia.

Contudo, o Fluminense pode ter a concorrência do Palmeiras. No início do ano, o Alviverde também demonstrou interesse. Ambos também travaram uma disputa por Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. No entanto, o Tricolor não cobriu a oferta do time paulista e perdeu a batalha. Por outro lado, a chegada de Barboza, do Botafogo, pode ser um indicativo de que Nino não está mais nos planos.

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