Joia desperta interesse europeu e pode deixar o Atlético

Uma das principais promessas reveladas pelo Atlético nos últimos anos pode estar vivendo seus últimos meses na Cidade do Galo. O meia Mateus Iseppe entrou no radar de clubes europeus e já recebeu sondagens do mercado internacional, cenário que ganhou força com a aproximação da abertura da janela de transferências do meio do ano.

As consultas ocorreram tanto junto ao clube alvinegro quanto aos representantes do jogador. Embora ainda não exista uma proposta oficial na mesa, o interesse é tratado como concreto nos bastidores. Ao mesmo tempo, uma eventual negociação é vista com bons olhos pelas partes envolvidas, especialmente diante da busca do atleta por mais espaço e sequência em sua carreira profissional.

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Passaporte europeu pode acelerar negociação

Enquanto aproveita o período de férias, Iseppe está na Europa ao lado da família e de seus empresários. A viagem também tem um objetivo estratégico. O meia trabalha para concluir os trâmites do passaporte italiano, documento que pode facilitar uma futura transferência para o futebol europeu e ampliar o leque de possibilidades no mercado internacional.

A temporada de 2026 acabou sendo marcada por obstáculos para o jovem. Ainda nos primeiros meses do ano, o atleta enfrentou um episódio disciplinar que resultou em afastamento temporário do elenco. Pouco depois de ser reintegrado às atividades, sofreu uma lesão que interrompeu sua evolução e dificultou a conquista de espaço no grupo principal.

Nesse período, uma saída chegou a ficar próxima de acontecer. O Goiás se interessou na contratação do jogador, mas as conversas não avançaram. Na ocasião, clube e estafe entenderam que a permanência em Belo Horizonte seria o melhor caminho para a sequência de seu desenvolvimento, decisão que acabou adiando uma mudança que agora volta a ganhar força.

Promovido ao profissional ainda sob o comando de Cuca, Iseppe recebeu oportunidades esporádicas na equipe principal. Em 2026, foi titular em partidas do Campeonato Mineiro quando o Atlético utilizava uma formação alternativa. Ao todo, soma quatro jogos pelo time profissional, mas segue sendo tratado internamente como um atleta de potencial elevado.

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