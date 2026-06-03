Holanda x Argélia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h45

Nesta quarta-feira (3/6), Holanda e Argélia se enfrentam, às 15h45 (horário de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe de Ronald Koeman garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 sem grandes dificuldades e segue entre as seleções mais fortes da Europa. Por outro lado, a Argélia também vive um momento de confiança após garantir sua classificação para a Copa do Mundo.

A Voz do Esporte também se prepara para comandar a cobertura deste jogão. Às, 14h45 (de Brasília), o time entra em campo, com Bruno Scaciotti, que comandará o pré-jogo e também ficará à frente da narracação.