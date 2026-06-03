Vídeo: filho de Marcelo recria na seleção espanhola desafio com craques do Real de 2018

O filho do ex-lateral brasileiro Marcelo voltou a chamar atenção nas redes sociais ao recriar um desafio que o tornou conhecido ainda criança no vestiário do Real Madrid. A ação, postada na página da seleção espanhola de futebol, que originalmente ocorreu em 2018. Agora, ganhou uma nova versão protagonizada por Enzo Alves, porém, agora mais velho e integrado às categorias de base do futebol espanhol.

Na primeira edição do desafio, Enzo participou de uma sequência de toques de cabeça com diversos jogadores do elenco principal do Real Madrid até finalizar a jogada ao acertar uma lixeira. A brincadeira, aliás, envolveu nomes de peso do clube merengue e rapidamente viralizou na época, impulsionada pela interação entre o garoto e os atletas profissionais.

Veja o vídeo:

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Agora, anos depois, Enzo decidiu repetir a dinâmica, mas em um novo contexto, com colegas de time sub-20 da seleção espanhola. O jovem atacante recriou a ideia original, mantendo a essência da brincadeira. A atividade, além de resgatar a nostalgia do episódio de 2018, também reforça sua evolução dentro do ambiente competitivo do futebol europeu.

Relembre o vídeo de 2018:

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