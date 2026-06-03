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Conselheiros apresentam novo pedido de impeachment de Stabile no Corinthians

Conselheiros apresentam novo pedido de impeachment de Stabile no Corinthians
Conselheiros apresentam novo pedido de impeachment de Stabile no Corinthians -

Um grupo de conselheiros e associados do Corinthians apresentou um novo pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile ao Conselho Deliberativo do clube. No documento, os autores apontam supostas irregularidades estatutárias e legais relacionadas à contratação de empresas de segurança e defendem o afastamento imediato do dirigente. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o principal foco da denúncia recai sobre a contratação da empresa Mega, ligada a Fernando José da Silva, conhecido como Nandão, atual gerente operacional do Timão. De acordo com esses sócios, a diretoria realizou a contratação sem formalizar contrato e sem obter autorização prévia do Conselho de Orientação (Cori).

Os conselheiros também questionam os pagamentos efetuados à empresa. De acordo com o documento, o Corinthians quitou três notas fiscais que totalizam R$ 676 mil. Além disso, o grupo destaca que Stabile declarou publicamente que Nandão não possuía vínculo ou função no clube, embora ele continue atuando normalmente na estrutura administrativa corintiana.

Indícios de gestão temerária

O pedido também cita a Bear Security Ltda., empresa responsável pela segurança pessoal do presidente. Segundo os autores, o clube destinou cerca de R$ 586 mil à companhia. O documento, portanto, ressalta ainda que a empresa foi criada em janeiro de 2025 e passou a emitir notas fiscais ao clube somente após a chegada de Stabile à presidência.

Na avaliação dos conselheiros, as contratações apresentam indícios de gestão temerária em razão da ausência de concorrência, da falta de contratos formais, de possíveis conflitos de interesse e da suposta falta de transparência perante os órgãos internos de fiscalização.

Por isso, o grupo solicita que o Conselho Deliberativo aceite e processe o pedido de impeachment, comunique os fatos ao Ministério Público de São Paulo e determine uma auditoria independente para investigar as contratações emergenciais e os pagamentos realizados sem respaldo contratual.

Possibilidade de impeachment volta à tona

O atual requerimento não é o primeiro contra Osmar Stabile. Em abril, outro grupo de sócios e conselheiros já havia protocolado um pedido de impeachment. Ele foi baseado em supostas violações ao Estatuto Social do Corinthians e à legislação vigente.

Na ocasião, os autores concentraram as críticas no acordo firmado entre o Timão e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para renegociar uma dívida estimada em R$ 1,2 bilhão. De acordo com o documento, a diretoria ofereceu o Parque São Jorge como garantia da operação. O conjunto de imóveis que compõe a sede social do clube possui avaliação estimada em R$ 602,2 milhões.

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