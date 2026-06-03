Cruzeiro acerta saída de Janderson para clube português

O Cruzeiro encaminhou a saída do zagueiro Janderson para o Moreirense, de Portugal. O defensor de 20 anos, que não está nos planos do técnico Artur Jorge para a sequência da temporada, rescindirá seu contrato com a Raposa para assinar em definitivo com o clube português, que terminou a última edição da liga nacional na oitava colocação.

A negociação ocorreu nos últimos dias e segue um modelo que o Cabuloso tem utilizado com frequência para jovens atletas sem espaço no elenco principal. Nesse cenário, os direitos econômicos de Janderson serão divididos entre o Moreirense, o próprio jogador e o clube mineiro, permitindo que a Raposa mantenha participação em uma eventual transferência futura.

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Lesão interrompeu crescimento no Cruzeiro

Embora tenha vínculo com a Raposa até fevereiro de 2029, Janderson recebeu aval para buscar novos caminhos na carreira. A diretoria entende que a mudança pode representar uma oportunidade importante para a sequência de seu desenvolvimento, enquanto o clube mantém percentual sobre seus direitos.

O defensor chegou ao Cruzeiro para integrar a base após chamar atenção no Fluminense-PI. Com boas atuações na base, acabou promovido ao elenco principal do então treinador Leonardo Jardim e recebeu uma oportunidade no Campeonato Brasileiro do ano passado, participando da vitória sobre o Vasco.

No entanto, quando começava a ganhar projeção interna, o zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho durante os treinos. A ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco exigiu cirurgia e um longo período de recuperação. Desde então, teve dificuldades para retomar espaço no elenco principal.

Assim, o defensor inicia um novo capítulo na carreira em Portugal. O Moreirense integra a rede multiclubes Black Knights Football, que também controla equipes como o Bournemouth, o Lorient da França e o Orlando City dos EUA. Com isso, Janderson passa a fazer parte de uma estrutura que pode ampliar sua visibilidade no mercado europeu e acelerar seu processo de crescimento profissional.

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