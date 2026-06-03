Hojlund é comprado em definitivo pelo Napoli após temporada de destaque na Itália

O Napoli oficializou, nesta quarta-feira (3), a contratação em definitivo do atacante Rasmus Hojlund, encerrando sua ligação contratual com o Manchester United. Assim, o clube italiano exerceu a opção de compra após o período de empréstimo do jogador.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Manchester United confirmou a transferência e desejou sucesso ao atleta. Além disso, o clube inglês destacou a passagem do dinamarquês antes de sua ida para a Itália.
Hojlund construiu sua trajetória no futebol europeu passando por Copenhague (DIN), Sturm Graz (AUT) e Atalanta (ITA) antes de chegar a Old Trafford em 2023, em uma negociação avaliada em cerca de 80 milhões de euros. Contudo, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe inglesa.
Durante sua passagem pelo United, o atacante somou 26 gols em 95 partidas e conquistou a Copa da Inglaterra em 2024. Ainda assim, acabou sendo cedido ao futebol italiano na temporada seguinte.
No Napoli, o dinamarquês ganhou protagonismo imediato. Em 44 jogos, marcou 17 gols — seu melhor desempenho em uma única temporada — e ajudou o clube a conquistar a Supercopa Italiana.
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