São Paulo busca acordo com Victor Sá e monitora cenário no mercado

Em meio à pausa para a Copa, o São Paulo intensificou as conversas para contratar o atacante Victor Sá, de 32 anos. Em fim de contrato com o Krasnodar, da Rússia, o jogador surge como uma oportunidade de mercado para o Tricolor Paulista, que pretende reforçar o elenco sem altos custos de transferência. A informação é do portal “Espn”.

Coube ao técnico Dorival Júnior indicar o nome do atleta à diretoria. Afinal, a comissão técnica busca um atacante com características semelhantes às do jogador, e a possibilidade de uma contratação sem custos de transferência se encaixa no planejamento financeiro do clube. Por isso, o Tricolor mantém negociações em andamento e trabalha na elaboração de uma proposta.

Apesar do interesse, o São Paulo enfrenta concorrência pela contratação do atleta. O próprio Krasnodar tenta convencer Victor Sá a renovar seu vínculo e permanecer no futebol russo após o término do contrato atual.

Passagem recente pelo Botafogo

Revelado pelo Palmeiras, o atacante construiu sua trajetória mais relevante no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo. Entre 2022 e 2024, ele disputou 94 partidas e marcou dez gols pelo clube carioca. No exterior, Victor Sá também atuou por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, e LASK, da Áustria.

Desde a chegada de Dorival Júnior, a diretoria e a comissão técnica analisam diferentes opções para reforçar o elenco na janela do meio do ano. Diante das limitações financeiras, o clube aguarda possíveis vendas de jogadores para ampliar sua margem de investimento no mercado. Assim, o São Paulo definiu a contratação de um zagueiro como prioridade, mas também pretende buscar pelo menos um atacante e um meia para fortalecer o grupo.

Por fim, até o momento, o clube já anunciou seis reforços para 2026: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho, o meia Cauly e o atacante Artur. Em todas as negociações, a diretoria conseguiu fechar acordos sem a necessidade de adquirir os direitos econômicos dos atletas.

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