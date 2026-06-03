Lesão de Arrascaeta é confirmada; jogador aguarda decisão

O meia Giorgian de Arrascaeta ainda não sabe se jogará a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (3/6), saíram os resultados dos exames realizados na última terça (2/6), quando se lesionou no começo do treino do Uruguai. Dessa forma, teve constatada lesão grau 2 na panturrilha direita.

Agora, a delegação uruguaia estuda se vai manter Arrascaeta no elenco ou não, segundo informações do “ge” desta quarta. A lesão, aliás, se assemelha a de Neymar, que também não foi cortado da Seleção Brasileira.

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Caso queira cortar Arrascaeta do Uruguai, o técnico Marcelo Bielsa teria até a próxima quarta (10/6), véspera da abertura da Copa do Mundo. Se este for o caso, Bielsa deverá escolher um jogador que constava na pré-lista de 55 nomes enviada à Fifa antes da convocação final.

A próxima partida do Uruguai já é na estreia na Copa do Mundo, dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami. Depois, dia 21/6, o confronto é contra Cabo Verde, no mesmo local. Por fim, a Celeste se despede contra a Espanha, em Guadalajara, no dia 26.

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