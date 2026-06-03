Lazio encaminha a contratação do treinador Gattuso, ex-seleção italiana

Gennaro Gattuso está próximo de assumir um novo desafio na carreira. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o treinador chegou a um acordo com a Lazio e deve oficializar a assinatura do contrato nos próximos dias para comandar a equipe na temporada 2026/27.

Dessa forma, o acerto acontece cerca de dois meses após a saída do profissional da seleção italiana. Vale lembrar que ele deixou o cargo em 3 de abril, pouco depois da derrota para a Bósnia na repescagem europeia.

A queda nos pênaltis aprofundou a crise do futebol italiano. Com a eliminação, a seleção ficou fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, repetindo as ausências registradas nas edições de 2018 e 2022.

Nesse sentido, a campanha frustrante provocou mudanças importantes na estrutura da seleção. Além da saída de Gattuso, o então presidente da federação deixou o cargo, enquanto Gianluigi Buffon também encerrou sua trajetória junto à equipe nacional.

De acordo com a publicação italiana, o italiano viajará para Roma nos próximos dias para formalizar o vínculo com a Lazio. Depois da assinatura, ele participará de reuniões com a diretoria para definir o planejamento da temporada, incluindo estratégias de mercado, análise do elenco e organização da pré-temporada.

Ídolo do futebol italiano como jogador e campeão mundial em 2006, Gattuso construiu uma trajetória como treinador por clubes importantes da Europa. Ao longo da carreira, comandou equipes como Milan, Napoli, Valencia e Marseille.

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