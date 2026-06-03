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Fluminense se torna um dos clubes com mais vitórias nacionais na década; veja

Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. -

O Fluminense consolidou de vez a sua regularidade nos principais torneios do futebol brasileiro ao cravar o seu nome entre os clubes com mais vitórias em competições nacionais nesta década. Um levantamento recente realizado pelo perfil ‘R10Score’ comprova essa força ao revelar que o Tricolor soma 118 triunfos no período.

Com esse desempenho, o time carioca divide a terceira colocação do ranking com o Atlético-MG, enquanto o Flamengo lidera a lista com 149 vitórias, seguido de perto pelo Palmeiras, que acumula 138.

Diante desse cenário, tais números destacam a enorme competitividade que o clube carioca apresentou ao longo dos últimos anos. Essa marca impressiona ainda mais quando se avalia o histórico recente, visto que a equipe superou até mesmo a fraca campanha na temporada de 2024. Foi a única em que o Fluminense não conquistou a vaga na Libertadores para o ano seguinte.

Por outro lado, excetuando esse deslize específico, o clube figurou sempre nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro nos demais anos da década.

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Para fechar o grupo dos cinco primeiros colocados desse ranking de respeito, o levantamento aponta que equipes como Botafogo, com 113 vitórias. O Athletico-PR, com 106, completam a lista dos times mais vitoriosos do país na atualidade.

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