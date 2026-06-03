Fluminense se torna um dos clubes com mais vitórias nacionais na década; veja

O Fluminense consolidou de vez a sua regularidade nos principais torneios do futebol brasileiro ao cravar o seu nome entre os clubes com mais vitórias em competições nacionais nesta década. Um levantamento recente realizado pelo perfil ‘R10Score’ comprova essa força ao revelar que o Tricolor soma 118 triunfos no período.

Com esse desempenho, o time carioca divide a terceira colocação do ranking com o Atlético-MG, enquanto o Flamengo lidera a lista com 149 vitórias, seguido de perto pelo Palmeiras, que acumula 138.

Diante desse cenário, tais números destacam a enorme competitividade que o clube carioca apresentou ao longo dos últimos anos. Essa marca impressiona ainda mais quando se avalia o histórico recente, visto que a equipe superou até mesmo a fraca campanha na temporada de 2024. Foi a única em que o Fluminense não conquistou a vaga na Libertadores para o ano seguinte.

Por outro lado, excetuando esse deslize específico, o clube figurou sempre nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro nos demais anos da década.

LEIA MAIS: Fluminense prioriza reforços para zaga e não descarta saídas

Para fechar o grupo dos cinco primeiros colocados desse ranking de respeito, o levantamento aponta que equipes como Botafogo, com 113 vitórias. O Athletico-PR, com 106, completam a lista dos times mais vitoriosos do país na atualidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.