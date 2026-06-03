Flamengo apresenta novo técnico do sub-20

O Flamengo apresentou oficialmente nesta quarta-feira (3/6) o técnico Marcelo Salazar como novo comandante da equipe sub-20. Contratado até dezembro de 2027, o técnico chega ao Rubro-Negro após passagem pelo futebol saudita e já iniciou os trabalhos no mesmo dia no CT George Helal ao lado do auxiliar Sandro Sargentim, que também passa a integrar a comissão técnica da categoria.

Antes de comandar a primeira atividade no Ninho do Urubu, aliás, Salazar falou à imprensa ao lado do diretor de futebol da base, Alfredo Almeida, citando a oportunidade de assumir a equipe sub-20 do Flamengo.

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“Volto ao Brasil depois de 25 anos porque o Flamengo me chamou. É uma oportunidade única na minha carreira e quero ajudar o clube a vencer e a formar jogadores para o profissional. Desde a primeira ligação do Alfredo, demonstrei total interesse em fazer parte deste projeto. Quero colocar toda a minha experiência a serviço do Flamengo”, afirmou.

Diretor comenta escolha

Alfredo Almeida, então, explicou o processo de escolha por Salazar, substituto de Bruno Pivetti no cargo. Para ele, o foco era encontrar alguém experiente na formação de jovens talentos.

“Quando partimos para a escolha de um treinador, primeiro temos que saber para onde queremos ir. Procurávamos alguém que tivesse experiência no desenvolvimento de jogadores, que entendesse a responsabilidade de trabalhar em um clube grande, que tivesse uma visão ampla do futebol e que soubesse preparar atletas para o profissional”, disse.

Assim, o próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão Sub-20 e provável estreia de Salazar será diante do Athletico, na próxima terça (9/6), às 15h (de Brasília), na Gávea.

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