Copa do Mundo: Brasil chega menos desgastado do que França, Espanha e outros favoritos ao título

Numa Copa do Mundo, todo detalhe pode fazer a diferença a favor de um título. Inclusive o desgaste acumulado dos jogadores no fim da temporada. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que a seleção brasileira chegou aos Estados Unidos com menos minutos de jogo acumulados do que França e Espanha, apontadas como duas das maiores favoritas no Mundial.

O estudo levou em consideração a minutagem de todos os 26 jogadores convocados por 11 seleções (Brasil, Argentina, França, Espanha, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Noruega, Holanda, Bélgica e Estados Unidos). Um total de 286 jogadores.

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O intervalo considerado foi de 1º de agosto de 2025 até o dia 30 de julho deste ano, último final de semana de jogos de clubes pelo mundo antes da parada do calendário para a Copa.

Franceses são os que acumularam mais minutos ao longo da temporada

Os 26 convocados pelo técnico Didier Deschamps foram os jogadores que, somados, acumularam mais minutos jogados no período considerado no levantamento: 94,5 mil minutos. Para se ter uma ideia, as outras dez seleções analisadas tiveram uma média de 83 mil minutos jogados. Sinal da qualidade do grupo francês, em que boa parte dos atletas são titulares indiscutíveis de suas equipes, mas que pode, por outro lado, cobrar um preço ao longo da Copa do Mundo.

O Brasil, por sua vez, levou um grupo mais descansado para o Mundial. Os 26 jogadores de Carlo Ancelotti jogaram 87,1 mil minutos entre agosto de 2025 e 30 de maio de 2026.

As seleções que chegam mais desgastadas à Copa do Mundo*:

1 – França: 94.537 minutos jogados

2 – Inglaterra: 91.055 minutos jogados

3 – Portugal: 90.647 minutos jogados

4 – Alemanha: 89.272 minutos jogados

5 – Espanha: 88.101 minutos jogados

6 – Brasil: 87.163 minutos jogados

7 – Argentina: 81.442 minutos jogados

8 – Bélgica: 80.749 minutos jogados

9 – Holanda: 80.075 minutos jogados

10 – Noruega: 74.774 minutos jogados

11 – EUA: 73.392 minutos jogados

*Números obtidos com a ajuda da plataforma Opta

Léo Pereira é o segundo jogador com mais minutos acumulados na Copa do Mundo

O estudo descobriu também quais são os jogadores que chegam mais desgastados para o Mundial, entre as principais seleções na competição. E um jogador brasileiro aparece com destaque: o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Ele é o segundo com mais minutos acumulados (5.109), atrás apenas do zagueiro holandês Virgil Van Dijk, que atuou em 5.616 minutos ao longo da temporada pelo Liverpool. O número é expressivo: para se ter uma ideia, apenas três jogadores dos 286 checados acumularam mais de 5.000 minutos em campo. Além de Léo Pereira e Van Dijk.

O caso de Léo Pereira não preocupa tanto inicialmente, por ser reserva. Mas, entre os dez jogadores brasileiros que chegam mais desgastados à Copa do Mundo, há titulares que demandam mais atenção, como Vini Jr. (segundo brasileiro com mais minutos, com 4.765) e Gabriel Magalhães (terceiro com mais minutos, com 4.454).

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