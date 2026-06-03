Igor Thiago destaca emoção de representar o Brasil na Copa: “Maior realização”

No dia seguinte ao desembarque em Nova Jersey, Igor Thiago não escondeu a emoção ao falar sobre a oportunidade de defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa, o atacante destacou a realização de um sonho construído desde a infância e afirmou viver um dos momentos mais especiais de sua carreira ao integrar o grupo do técnico Carlo Ancelotti.

“É uma ansiedade boa, de disputar minha primeira Copa. Sem dúvida vai ser um ciclo que vai ficar marcado para a história. Assim eu espero.”, disse.

“É a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em representar o meu país, mas quando você está aqui é um sentimento que vai muito além do que você sonhava e pensava. Agradeço muito a Deus por ter me proporcionado isso e poder estar aqui na Copa do Mundo, podendo representar cerca de 200 milhões de habitantes é algo surreal para mim”, destacou.

Camisa 9 clássico

Na briga pela titularidade, o jogador traz uma característica importante no setor ofensivo. Afinal, em três jogos com a camisa do Brasil, ele já acumula dois gols e se destacou na Premier League, sendo goleador do Brentford (22 gols marcados).

“Eu acho que sim. Acho que com as características que posso proporcionar eu me enquadro bem, camisa 9 que briga, que não desiste da bola, quer ter bons números. Estou muito feliz de poder estar aqui e ser um dos centroavantes que disputa posição e espero assim continuar.”, frisou.

“Independente ou não de estar entre os onze titulares, estarei disponível para dar o meu melhor pela Seleção. Isso é o mais importante para mim e para nós, como grupo. Só de estar disponível para representar a Seleção é uma gratidão que tenho”, completou.

“A nossa relação é muito boa (com Endrick e Rayan). Sem dúvida, eles me incentivam a ser uma pessoa, um ser humano e um profissional melhor. Tê-los do meu lado me dá esse conforto e confiança de estar na Seleção”, acrescentou.

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Seleção já treinou em solo norte-americano

Poucas horas após desembarcar em Nova Jersey, a Seleção realizou o primeiro treinamento nos Estados Unidos, nesta terça-feira (2). A atividade ocorreu menos de 12 horas depois da chegada da delegação ao país. Diferentemente do que acontecerá nesta quarta-feira, o trabalho foi completamente fechado. A imprensa não teve acesso ao treinamento e sequer pôde se aproximar do centro de treinamento utilizado pela equipe.

A logística da Seleção durante a Copa segue protocolos definidos pela Fifa. O esquema de segurança envolve monitoramento constante nas proximidades do hotel da delegação, em Basking Ridge, e também do CT em Morristown.

Cerca de uma hora e meia antes do início das atividades, um grupo de aproximadamente 30 pessoas se reuniu nas proximidades do CT para acompanhar a passagem do ônibus da equipe. No entanto, a polícia local pediu que todos deixassem o local.

Olho na agenda

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). Já a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Por fim, inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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