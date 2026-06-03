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Sem Puma convocado, Vasco terá somente um representante na Copa do Mundo

Sem Puma convocado, Vasco terá somente um representante na Copa do Mundo
Sem Puma convocado, Vasco terá somente um representante na Copa do Mundo -

A divulgação da lista final do Uruguai para a Copa do Mundo frustrou os planos de um atleta do Vasco e mudou o cenário dos representantes do clube no torneio. Embora o técnico Marcelo Bielsa tenha convocado o lateral Puma Rodríguez com frequência ao longo de todo o ciclo, o treinador optou por deixar o jogador fora do grupo dos 26 escolhidos para o Mundial.

Em razão dessa ausência, o atacante Andrés Gómez será o único atleta a representar a equipe carioca na competição. Frustrando as expectativas de outros quatro profissionais que integraram as pré-listas de suas respectivas seleções.

Puma mantinha viva a esperança de carimbar o passaporte para o torneio. O defensor mantinha um histórico de convocações recorrentes, muito embora tenha ocupado a reserva durante a maior parte do ciclo.

Vale lembrar que o atleta acertou com o Vasco justamente após defender o Uruguai na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Diante do corte inesperado, pessoas próximas ao jogador relataram que a comissão técnica uruguaia causou um forte abalo emocional no profissional.

Gómez representa o Vasco

Paralelamente ao drama uruguaio, a seleção da Colômbia também concentrava as atenções dos torcedores vascaínos, já que o clube contava com três nomes na pré-lista do país vizinho. Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que participaram de parte do ciclo colombiano.

Correndo por fora nessa mesma listagem, o zagueiro Rojas também alimentava o sonho da Copa, mas o técnico Néstor Lorenzo não ofereceu oportunidades ao jogador ao longo do ciclo, o que tornava a presença dele quase improvável.

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A ausência de Cuesta, especificamente, surpreendeu quem acompanhava a trajetória do defensor, visto que o atleta exibia um histórico de regularidade nas convocações colombianas nos últimos anos. Ele inclusive assumiu a titularidade na última Copa América. Na ocasião em que a Colômbia garantiu o vice-campeonato ao perder a final para a Argentina.

O zagueiro iniciou a trajetória em São Januário com boas atuações e garantiu o retorno à seleção em novembro do ano passado, ao lado do companheiro Gómez. Contudo, as recentes oscilações do Vasco em 2026 minaram a força do jogador na reta final da escolha.

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