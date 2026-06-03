Sem Puma convocado, Vasco terá somente um representante na Copa do Mundo

A divulgação da lista final do Uruguai para a Copa do Mundo frustrou os planos de um atleta do Vasco e mudou o cenário dos representantes do clube no torneio. Embora o técnico Marcelo Bielsa tenha convocado o lateral Puma Rodríguez com frequência ao longo de todo o ciclo, o treinador optou por deixar o jogador fora do grupo dos 26 escolhidos para o Mundial.

Em razão dessa ausência, o atacante Andrés Gómez será o único atleta a representar a equipe carioca na competição. Frustrando as expectativas de outros quatro profissionais que integraram as pré-listas de suas respectivas seleções.

Puma mantinha viva a esperança de carimbar o passaporte para o torneio. O defensor mantinha um histórico de convocações recorrentes, muito embora tenha ocupado a reserva durante a maior parte do ciclo.

Vale lembrar que o atleta acertou com o Vasco justamente após defender o Uruguai na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Diante do corte inesperado, pessoas próximas ao jogador relataram que a comissão técnica uruguaia causou um forte abalo emocional no profissional.

Gómez representa o Vasco

Paralelamente ao drama uruguaio, a seleção da Colômbia também concentrava as atenções dos torcedores vascaínos, já que o clube contava com três nomes na pré-lista do país vizinho. Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que participaram de parte do ciclo colombiano.

Correndo por fora nessa mesma listagem, o zagueiro Rojas também alimentava o sonho da Copa, mas o técnico Néstor Lorenzo não ofereceu oportunidades ao jogador ao longo do ciclo, o que tornava a presença dele quase improvável.

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A ausência de Cuesta, especificamente, surpreendeu quem acompanhava a trajetória do defensor, visto que o atleta exibia um histórico de regularidade nas convocações colombianas nos últimos anos. Ele inclusive assumiu a titularidade na última Copa América. Na ocasião em que a Colômbia garantiu o vice-campeonato ao perder a final para a Argentina.

O zagueiro iniciou a trajetória em São Januário com boas atuações e garantiu o retorno à seleção em novembro do ano passado, ao lado do companheiro Gómez. Contudo, as recentes oscilações do Vasco em 2026 minaram a força do jogador na reta final da escolha.

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