Capitão da Seleção, Marquinhos destaca amadurecimento e liderança: “Me sinto preparado”

Bicampeão da Champions League, o zagueiro Marquinhos chegou um pouco depois da delegação brasileira aos Estados Unidos. No entanto, nesta quarta-feira, o defensor – junto de Igor Thiago – foi um dos escolhidos para falar com a imprensa nestes primeiros dias de concentração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

O zagueiro, escolhido por Carlo Ancelotti para ser o capitão da Seleção Brasileira na Copa, fez questão de valorizar a confiança do treinador, principalmente após ter sido um dos jogadores que desperdiçaram um pênalti na partida que eliminou o Brasil em 2022. A última Copa, inclusive, é algo que serviu como aprendizado para Marquinhos, que admitiu que demorou para digerir as emoções de 2022, mas que hoje é um jogador mais maduro e evoluído.

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“Fiquei muito feliz (por ser escolhido capitão).Confiante com o momento que estou vivendo, com a expectativa de mais uma Copa. Eu vivo esse momento cada vez mais como se fosse meu último jogo, última Copa, oportunidade. De estar conquistando jogos, troféus na minha carreira. O Marquinhos de 2022 realmente é diferente desse de hoje. Quatro anos no futebol é muita coisa. As coisas amadurecem. A gente tem que estar buscando evolução, crescimento como pessoa, como líder e como jogador. O dia que o Mister anunciou que eu seria capitão foi quase na hora da final da Champions, eu não vi a notícia. Estava tranquilizando minha mente para esse jogo. Fiquei muito feliz. Ser capitão da Seleção em uma Copa, fico muito honrado”, iniciou o jogador, que complementou:

“Ser capitão não é só ter aquela braçadeira no braço, ser capitão vem primeiro da pessoa. Não é só o momento das quatro linhas. Nesse momento de 2026 quanto ao de 2022 me sinto muito mais preparado, com a experiência desses quatro anos que tive trago muita bagagem e experiência”, disse o capitão.

Brasil chega como azarão?

Na Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira chegou para a competição como uma das grandes favoritas ao título, principalmente pelo ciclo de trabalho longevo de Tite no comando da equipe. No entanto, para 2026, o cenário é bastante diferente.

Com um ciclo bastante acidentado, com três técnicos diferentes, o Brasil chega com um teor de desconfiança para a Copa de 2026. Entretanto, isso é algo que Marquinhos tenta ver um lado bom. Segundo o zagueiro, o importante não é como você chega para o torneio, e sim como você lida com as adversidades e termina sua participação.

“Difícil a gente comparar momentos, times, preparações. O futebol vem mostrando cada vez mais que não existe uma fórmula secreta de um sucesso. Existem muitas filosofias, muitos caminhos para chegar a esse sucesso. E cada vez mais o futebol mostra que é um jogo coletivo, em que a gente precisa muito de todos os jogadores, de estarem bem física e mentalmente. É nisso que a gente foca. A gente sabe a dor que é não ganhar uma Copa, ser eliminado, então é trazer essa experiência para os que estão vindo. A gente chegou muito bem nas outras Copas, com grandes expectativas, e não conseguimos. Momento hoje é muito distinto, mas futebol te entrega surpresas. As últimas campeãs mostraram que cresceram no momento certo. No PSG também, começamos não favoritos e fomos campeões. Importante não é como se começa, mas como vai conseguir terminar”, destacou o zagueiro.

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