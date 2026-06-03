Cruzeiro planeja amistoso no período de pausa do futebol brasileiro para Copa do Mundo

A diretoria do Cruzeiro planeja aproveitar o hiato nos campeonatos oficiais durante a Copa do Mundo para testar a equipe fora de Minas Gerais. Conforme apuração da reportagem da Itatiaia, a cúpula celeste estuda a viabilidade de agendar dois confrontos preparatórios contra rivais nacionais em diferentes regiões do país.

Nesse contexto, os gestores avaliam Brasília como um destino provável, tendo o Estádio Mané Garrincha no radar de opções, embora a comissão técnica e a diretoria ainda evitem cravar a decisão. Isso ocorre porque o departamento de futebol ainda analisa variáveis comerciais e logísticas antes de dar o aval definitivo para a viagem.

Diante desse planejamento, a expectativa é que o clube realize os testes após o dia 22 de junho, momento em que os atletas encerram o período de férias e se reapresentam ao trabalho. A partir dessa data, o técnico Artur Jorge comandará um período de intertemporada de um mês.

Apesar do foco nos treinamentos em Belo Horizonte, o comandante português aprova a realização de partidas amistosas, pois entende que os jogos são fundamentais para devolver o ritmo competitivo ao elenco antes do reinício dos torneios.

Essa estratégia, por sinal, não surpreende o torcedor cruzeirense, que já presenciou o clube adotar a mesma postura em momentos semelhantes do passado. A agremiação recorreu a esse mesmo expediente no ano anterior e também em temporadas de grandes conquistas, como no emblemático ano de 2013.

Cruzeiro em campo

De qualquer forma, o foco principal do elenco mira o primeiro compromisso oficial após o torneio mundial. A Raposa enfrentará o Internacional, longe de seus domínios. A partida será válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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A CBF estipulou o dia 22 de julho como data-base para o confronto, contudo a entidade máxima do futebol nacional ainda precisa divulgar o detalhamento definitivo da tabela.

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