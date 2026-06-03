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Cruzeiro planeja amistoso no período de pausa do futebol brasileiro para Copa do Mundo

Cruzeiro planeja amistoso no período de pausa do futebol brasileiro para Copa do Mundo
Cruzeiro planeja amistoso no período de pausa do futebol brasileiro para Copa do Mundo -

A diretoria do Cruzeiro planeja aproveitar o hiato nos campeonatos oficiais durante a Copa do Mundo para testar a equipe fora de Minas Gerais. Conforme apuração da reportagem da Itatiaia, a cúpula celeste estuda a viabilidade de agendar dois confrontos preparatórios contra rivais nacionais em diferentes regiões do país.

Nesse contexto, os gestores avaliam Brasília como um destino provável, tendo o Estádio Mané Garrincha no radar de opções, embora a comissão técnica e a diretoria ainda evitem cravar a decisão. Isso ocorre porque o departamento de futebol ainda analisa variáveis comerciais e logísticas antes de dar o aval definitivo para a viagem.

Diante desse planejamento, a expectativa é que o clube realize os testes após o dia 22 de junho, momento em que os atletas encerram o período de férias e se reapresentam ao trabalho. A partir dessa data, o técnico Artur Jorge comandará um período de intertemporada de um mês.

Apesar do foco nos treinamentos em Belo Horizonte, o comandante português aprova a realização de partidas amistosas, pois entende que os jogos são fundamentais para devolver o ritmo competitivo ao elenco antes do reinício dos torneios.

Essa estratégia, por sinal, não surpreende o torcedor cruzeirense, que já presenciou o clube adotar a mesma postura em momentos semelhantes do passado. A agremiação recorreu a esse mesmo expediente no ano anterior e também em temporadas de grandes conquistas, como no emblemático ano de 2013.

Cruzeiro em campo

De qualquer forma, o foco principal do elenco mira o primeiro compromisso oficial após o torneio mundial. A Raposa enfrentará o Internacional, longe de seus domínios. A partida será válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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A CBF estipulou o dia 22 de julho como data-base para o confronto, contudo a entidade máxima do futebol nacional ainda precisa divulgar o detalhamento definitivo da tabela.

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