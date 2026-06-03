Botafogo e Eagle formalizam acordo e destravam recuperação judicial da SAF

O Botafogo deu mais um passo importante em seu processo de reestruturação financeira. Nesta quarta-feira (3/6), um acordo entre o clube associativo e a Eagle Football Holdings, atualmente sob administração judicial da Cork Gully LLP, foi formalizado durante uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Com isso, o caminho para a recuperação judicial da SAF alvinegra ganhou respaldo oficial das partes envolvidas.

A medida representa uma mudança significativa em relação ao cenário das últimas semanas. Até então, divergências vinham marcando a relação entre a SAF e a Eagle, especialmente em temas ligados à recuperação judicial e à governança da companhia. Na terça-feira, a Eagle até recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em busca da anulação do processo de recuperação judicial. No entanto, a assinatura do acordo alterou completamente o panorama.

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Segundo informações do jornalista Ricardo Azambuja, a ação movida pela holding perdeu seu objeto após o entendimento firmado na AGE. Na prática, a contestação deixa de fazer sentido, já que as partes passaram a defender o mesmo caminho para a reorganização financeira da SAF. O documento assinado formaliza o apoio da Eagle ao processo de recuperação judicial e reduz um dos principais focos de instabilidade existentes nos bastidores do clube. Além disso, a convergência entre os envolvidos tende a facilitar as próximas etapas da reestruturação.

Disputas marcam últimos meses do Botafogo

Nos últimos meses, disputas societárias e questionamentos judiciais alimentaram dúvidas sobre a condução do processo. Agora, com o acordo oficializado, o foco passa a recair sobre a execução do plano de recuperação e sobre as negociações que serão conduzidas com os credores.

Embora os desafios financeiros permaneçam, o entendimento entre Botafogo e Eagle elimina um obstáculo importante para o andamento da recuperação judicial. Dessa forma, a SAF ganha um ambiente mais estável para conduzir sua reorganização e planejar os próximos passos de sua estrutura financeira.

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