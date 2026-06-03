Vasco define situação de Marino e não deve negociar atacante nesta janela

A diretoria do Vasco descarta, neste momento, qualquer possibilidade de negociar o meia Marino. Como a contratação representou o maior investimento financeiro do clube na atual temporada. A cúpula vascaína avalia que o atleta necessita de mais tempo de adaptação para render o esperado e conquistar seu espaço na equipe titular.

Para tirar o jogador do Atlético Nacional, da Colômbia, os dirigentes desembolsaram cerca de R$ 30 milhões, uma cifra expressiva que, na visão do departamento de futebol, exige paciência antes de qualquer decisão precipitada. Diante desse cenário, nem mesmo o desejo dos representantes do atleta, que recentemente sinalizaram com a intenção de buscar novos ares no mercado, mudou a postura do clube carioca.

Para frear os rumores, a cúpula cruzmaltina já se reuniu diretamente com Marino para assegurar um voto de confiança no seu potencial. Consequentemente, apesar de o mercado já registrar equipes interessadas no futebol do colombiano. Mesmo assim, a diretoria avisa que não vai facilitar uma eventual transferência e rechaça sumariamente a hipótese de um empréstimo.

Renato defende jogadores do Vasco

Essa postura de blindagem ao elenco ganha eco nas palavras da comissão técnica, que busca recuperar o rendimento do grupo em meio às cobranças da torcida.

“Sempre converso com todos, dou apoio e procuro corrigir e lapidar todos. Minha parte eu faço. Os jogadores estão treinando, mas tem hora que as coisas não acontecem. Falo para eles que o futebol tem uma palavrinha: vitória. Quando ganha está tudo bem, quando não ganha ninguém presta. Faz parte da nossa cultura. O jogador treina, se entrega, se dedica, quem entra em campo são eles. Fazemos tudo por eles, parte física, técnica, tática, procuramos dar confiança, mas infelizmente o jogador às vezes não está em boa fase”, comentou Renato Gaúcho analisando a má fase de alguns jogadores.

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Paralelamente a esse caso específico, o departamento de futebol planeja uma reformulação mais ampla no elenco para o restante do ano. Mas o planejamento mantém o colombiano fora da lista de dispensas. Assim, os dirigentes enxergam a interrupção de quase 50 dias no calendário do futebol brasileiro como o cenário ideal para acelerar o processo de ambientação de Marino e integrá-lo de vez ao elenco.

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