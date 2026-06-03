Espanha x Iraque: onde assistir, escalações e arbitragem

Espanha e Iraque se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), em um amistoso internacional que servirá como preparação para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola no Abanca-Riazor, estádio do Deportivo La Coruña, em Corunha, na Espanha.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
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Como chega a Espanha
A Espanha chega para o amistoso embalada por uma sequência positiva e mantendo o status de uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Luis de la Fuente vem apresentando um futebol consistente nos últimos compromissos. Assim, o duelo contra o Iraque faz parte da reta final de preparação para o Mundial e servirá para ajustes táticos antes da estreia na competição.
Para esta quinta-feira, a principal ausência continua sendo Lamine Yamal, que ainda se recupera de problemas físicos e só deve retornar durante a fase de grupos da Copa. Dessa maneira, a comissão técnica deve aproveitar a partida para observar alguns jogadores que buscam espaço entre os titulares. Ou seja, a tendência é que a Espanha utilize uma formação com várias mudanças em relação ao time considerado ideal para o Mundial.
Como chega o Iraque
Por outro lado, o Iraque encara o amistoso após garantir presença na Copa do Mundo de 2026 e busca ganhar confiança diante de um adversário de alto nível. Mesmo assim, a seleção sabe que terá uma missão difícil no torneio e vê o confronto contra a Espanha como uma oportunidade importante para medir seu estágio de preparação.
Para a partida, o técnico deve escalar o que tem de melhor à disposição, utilizando o amistoso como um verdadeiro teste de fogo antes da Copa. Dessa maneira, o Iraque deve contar com força máxima para tentar surpreender e ganhar confiança para os desafios que terá pela frente em um grupo que também conta com França, Noruega e Senegal.
ESPANHA X IRAQUE
Amistoso internacional
Data e horário: quinta-feira, 04/06/2026, às 16h (de Brasília).
Local: Abanca-Riazor, em Corunha, na Espanha.
ESPANHA: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
IRAQUE: Basil; Ali, Tahsen, Hashem, Doski; Amyn, Sher, Al Ammari, Bayesh; Al-Hamadi, Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Árbitro: Florian Badstübner (Alemanha).
Auxiliares: Christof Günsch (Alemanha) e Sven Waschitzki (Alemanha).
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