STJD livra Brazão de gancho e goleiro segue à disposição

O Santos recebeu uma notícia importante nos bastidores nesta semana. O goleiro Gabriel Brazão foi apenas advertido pelo Tribunal Pleno do STJD e está liberado para seguir defendendo o clube nas próximas partidas da temporada. A decisão encerra um processo disciplinar aberto após declarações do atleta sobre a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, disputado pelo Brasileirão.

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Inicialmente, o goleiro recebeu uma punição com quatro jogos de suspensão pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. O enquadramento ocorreu com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ofensas à honra. Diante da punição, o Santos recorreu e conseguiu reverter o cenário em julgamento realizado pelo Pleno da entidade.

Tribunal vê crítica sem ofensa à arbitragem

Durante a análise do caso, o relator Marco Aurélio Choy avaliou que as declarações do goleiro não ultrapassaram os limites do direito de crítica. Segundo o entendimento apresentado, Brazão demonstrou insatisfação com a atuação de Raphael Claus, mas não atribuiu conduta desonrosa ao árbitro. Além disso, o magistrado destacou que transformar qualquer questionamento sobre decisões de campo em infração disciplinar poderia comprometer a liberdade de manifestação dos atletas.

Após o clássico, o goleiro havia reclamado do cartão amarelo recebido por suposta demora na reposição de bola. Na ocasião, afirmou que Claus se excedeu e sugeriu que decisões duvidosas costumavam favorecer o Palmeiras quando a equipe jogava em casa. Apesar da repercussão das declarações, o relator considerou que não houve ataque direto à honra da arbitragem.

“Quando eu ia tocar a bola, o Flaco estava dentro da área. Não pode isso! Eu avisei ao árbitro e ele me dá um amarelo! Complicado isso! Mas como eu disse, isso é questão de arbitragem. Não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que, na dúvida, é sempre para eles”, declarou em zona mista.

Mesmo assim, a maioria dos auditores optou por um entendimento intermediário. O auditor Rodrigo Aiache afastou a acusação inicial, mas enquadrou o atleta no artigo 258 do CBJD, que trata de reclamações desrespeitosas contra membros da arbitragem. A pena aplicada foi de uma partida de suspensão, posteriormente convertida em advertência. Dessa forma, Brazão não precisará cumprir afastamento e segue normalmente à disposição da comissão técnica santista para a sequência da temporada.

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