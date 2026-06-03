Internacional corre contra o tempo para definir futuro de titulares

O Internacional inicia a pausa para a Copa do Mundo com uma série de decisões importantes fora das quatro linhas. Com contratos próximos do fim, alguns dos principais nomes do elenco entram em um período decisivo para definir seus futuros. A diretoria trabalha para evitar perdas sem retorno financeiro, enquanto o mercado acompanha de perto a situação de atletas experientes e com espaço no grupo de Paulo Pezzolano.

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Entre os casos mais relevantes estão os de Sergio Rochet, Gabriel Mercado e Bruno Henrique. Os três possuem vínculo até dezembro de 2026 e, por isso, poderão assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. O cenário exige atenção do Inter, que avalia renovações, mas também não descarta negociações caso receba propostas consideradas vantajosas.

Rochet lidera lista de possíveis movimentações

A situação de Rochet chama atenção especialmente pelo interesse de clubes do exterior. O goleiro uruguaio disputará a Copa do Mundo e pode ganhar ainda mais visibilidade durante a competição. Além disso, seu nome já foi ligado ao Boca Juniors nos últimos meses, o que aumentou as especulações sobre uma possível saída.

Mercado vive realidade diferente. Mesmo aos 39 anos, o argentino segue como uma das lideranças do vestiário e mantém prestígio internamente. Ainda assim, qualquer definição sobre renovação pode passar pela próxima gestão do clube, já que o Inter terá eleições presidenciais no fim do ano. Bruno Henrique, por sua vez, recuperou espaço após um início de temporada contestado e voltou a ser peça importante no meio-campo, embora sua permanência siga indefinida.

Thiago Maia também integra a lista de jogadores que exigem atenção. O volante recebeu proposta de renovação e analisa os termos apresentados pelo clube. No entanto, mesmo em caso de acordo, uma transferência não está descartada. Paralelamente, Ronaldo e Richard possuem contratos até dezembro e vivem cenário semelhante, embora tenham menos espaço no elenco atualmente.

Já entre os atletas emprestados, o Inter ainda precisa definir o futuro de Villagra, Alerrandro, Kayky e Félix Torres. Enquanto os dois primeiros possuem cláusulas ligadas a metas esportivas que podem gerar compra em definitivo, os demais dependem de avaliações técnicas e financeiras. Dessa forma, o segundo semestre promete ser movimentado nos bastidores do Beira-Rio, com decisões que podem impactar diretamente o planejamento para 2027.

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