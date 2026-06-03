Paquetá relembra drama durante investigação sobre apostas: “Ninguém vai entender”

A investigação que colocou o nome de Lucas Paquetá no centro de uma das maiores polêmicas recentes do futebol marcou profundamente a vida do jogador e de sua família. Em depoimento ao documentário “Convocadas”, da Globo, o meia da Seleção Brasileira e sua esposa, Duda Fournier, abriram o coração ao relembrar os momentos mais difíceis enfrentados durante o período em que ele respondeu às acusações de envolvimento com apostas esportivas.

Segundo Duda, o processo trouxe consequências que ultrapassaram os gramados e atingiram diretamente os planos profissionais e a saúde emocional do casal. Um dos episódios que mais marcou a trajetória do jogador foi a perda da oportunidade de se transferir para o Manchester City. O clube inglês demonstrou interesse em sua contratação antes da abertura da investigação.

“Ele perdeu a chance de ir para o time dos sonhos dele. O sonho dele era jogar no Manchester City. Isso mexeu muito com a cabeça dele. As pessoas podem até ter noção do quanto foi ruim, mas eu e o Lucas sempre falamos que ninguém vai saber o que a gente passou. Ninguém nunca vai entender. Nem as pessoas mais próximas conseguem ter dimensão do que sentíamos todos os dias”, afirmou Duda, emocionada.

Enquanto a investigação seguia em andamento, Paquetá precisou lidar não apenas com as incertezas sobre sua carreira, mas também com os reflexos da situação dentro de casa. O jogador relatou que o desgaste emocional acabou afetando sua convivência familiar e sua relação com os filhos.

“Era uma coisa que me afetava mais profissionalmente, mas que acabava afetando totalmente a nossa relação. Era difícil dar um sorriso, brincar com as crianças. Isso me matava. Esse momento machucou muito”, revelou o meia.

Absolvição e alívio de Paquetá

Contudo, a pressão enfrentada pelo casal se encerrou em julho de 2025, quando Paquetá foi absolvido das acusações. A decisão representou um ponto de virada para a família, que passou anos convivendo com o medo, a exposição pública e os julgamentos externos.

Ao recordar aquele momento, Duda destacou o sentimento de alívio que tomou conta da família após o encerramento do caso.

“Saiu um elefante das costas. O medo que carregamos por muito tempo, a vergonha pelo julgamento das pessoas… Nos unimos muito. Nosso laço sempre foi forte, mas ficou ainda mais”, finalizou.

Apesar das marcas deixadas pelo episódio, o casal afirma que a experiência fortaleceu a união da família. Hoje, com o caso encerrado, Paquetá foca na disputa da sua segunda Copa do Mundo, já que está entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti para defender o Brasil no Mundial.

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