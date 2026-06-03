Uruguai descarta corte de Arrascaeta

Boa notícia para o torcedor do Uruguai. Nesta quarta-feira (3/6), a Associação Uruguaia de Futebol confirmou via nota que o meia Giorgian de Arrascaeta seguirá com a seleção apesar da lesão na panturrilha, sofrida na última terça (2/6) e confirmada nesta quarta.

“O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas durante o treinamento matinal desta terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes, que confirmaram uma lesão muscular na panturrilha. No entanto, a lesão não impede sua participação na Copa do Mundo. Sua convocação para a Copa do Mundo FIFA 2026 permanece inalterada”, diz o comunicado.

LEIA MAIS: Espanha x Iraque: onde assistir, escalações e arbitragem

De Arrascaeta, aliás, já chegou aos treinos da seleção uruguaia sem estar 100%. Afinal, o camisa 10 se machucou atuando pelo Flamengo em maio, passando por cirurgia na clavícula direita. Agora, a expectativa é que o jogador fique 21 dias se recuperando para poder ir a campo durante o Mundial.

A próxima partida do Uruguai já é na estreia na Copa do Mundo, dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami. Depois, dia 21/6, o confronto é contra Cabo Verde, no mesmo local. Por fim, a Celeste se despede contra a Espanha, em Guadalajara, no dia 26.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.