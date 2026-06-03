RD Congo mostra bom futebol e fica no empate com a Dinamarca

Nesta quarta-feira, 3/6, em Liége (Bélgica), no estádio Maurice Dufrasne, a República Democrática do Congo enfrentou a Dinamarca em seu último teste antes de embarcar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. O jogo rolou na Bélgica, país onde o Congo fez parte de sua preparação. Vale citar que os congoleses têm forte ligação histórica com a Bélgica por conta do passado colonial. Assim, o estádio recebeu excelente público (a capacidade é de 30mil) , em sua maioria de imigrantes do Congo. Cerca de 150 mil congoleses vivem como imigrantes em território belga.
A República Democrática do Congo deveria fazer mais um amistoso antes do embarque para os Estados Unidos, contra o Chile. Porém, por causa do surto de Ebola no país, a Espanha, que seria o palco do amistoso do dia 9(em Cádiz), cancelou o jogo contra o Chile. Assim, a seleção antecipou sua ida para a sede da Copa do Mundo.
O Congo disputou sua única Copa em 1974, quando ainda se chamava Zaire. Agora em 2026 integra o Grupo K. Estreia no dia 17 contra Portugal. Depois enfrentará a Colômbia (23) e, enfim, o Uzbequistão (27). Já a Dinamarca não se classificou para o Mundial.
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Como foi o empate entre congoleses e dinamarqueses
O técnico Sébastien Desabre, técnico fez algumas alterações no time que considera titular. No meio de campo, quando Wissa foi o único teoricamente titular que começou no esquema 4-2-3-1. E mostrou que jogadores como Moutoussamy podem recuperar a posição de titular. Ou que Wan-Bissaka pode ter perdido a vaga na lateral.
Já do lado dinamarquês, o treinador Brian Riemer manteve a base dos estreantes na eliminação para a Copa, como Eriksen, Hojbjerg e Højlund, no 4-3-3, com uma novidade. Hjilmand, machucado, acabou cortado deste amistoso e do jogo do dia 7 contra a Ucrânia.
No primeiro tempo, embora Bakambu tenha perdido um gol feito, a Dinamarca foi superior, chegando à área. Mas desperdiçando na hora da finalização. Dorgu, de frente para o goleiro, perdeu boa chance. Maehle mandou uma na trave. Hojbjerg também acertou a trave. Praticamente na pequena área, Hojlund chutou em cima da zaga. Nenhuma bola entrou no primeiro tempo, em que os dinamarqueses tiveram 65% de posse.
No segundo tempo, a Dinamarca ainda acertou mais uma na trave, desta vez com Hojbjerg. Mas o Congo fez um jogo mais consistente, começando a chegar com mais facilidade. Aos 18, Sadiki, de fora da área, obrigou o goleiro Jorgensen a fazer grande defesa. Com o apoio da torcida, os africanos passaram a ter bons ataques, principalmente depois da entrada de Banza. Nos acréscimos, Joris Kayembe recebeu na área, livre pela esquerda, e mandou uma bomba. Mas Jorgensen, para tristeza dos torcedores, fez a defesa do jogo e mandou para escanteio. Assim, 0 a 0 no placar final, com o Congo mostrando um bom papel defensivo e alguma criatividade na frente.
RD Congo 0x0 Dinamarca
Amistoso Internacional
Data: 3/6/2026
Local: Stade Maurice Dufrasne, Liege (BEL)
CONGO: Mpasi; Kalulu(Wan-Bisska, 4’1’/2ºT) , Tuanzebe, Mbemba e Kapuadi; Mukau (Pickel, 24’/2ºT) e Moutoussamy; Edo Kayembe (Sadiki,10’/2ºT), Wissa (Mbuku, 41’/2ºT) e Masuaku (Joris Kayembe, 24’/2ºT) e Bakambu (Banza,24’/2ºT). Técnico: Sébastien Desabre,
DINAMARCA: Jorgensen; Kristensen (Hogsberg, 35’/2ºT), Christensen (Andersen, 12’/2ºT), Provstgard e Maehle; Jensen, Eriksen (Gronbaek, 29’/2ºT) e Hojbjerg (Froholdt,12’/2ºT); Daghin, Hojlund (Hogh, 29’/2ºT) e Dorgu (Osula, Intervalo). Técnico: Brian Riemer.
Árbitro: Lothar D’Hondt (BEL)
Auxiliares: Romain Devillers e Nico Claes (BEL)
Cartões Amarelos: Mahle(DIN)
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